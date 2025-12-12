Distinguen al documental de la Regata «Una historia escrita en el agua»

Dos de los realizadores del film junto a la concejal Laura Pérez, responsable del proyecto, Oscar Roza, primer ganador de la Regata, y el resto de los concejales neuquinos.

El documental “Una historia escrita en el agua”, la obra audiovisual que celebra los 50 años de la Regata del Río Negro y que de a poco se va convirtiendo en un retrato imprescindible de la cultura regional, recibió ayer un cálido reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de Neuquén, que lo declaró de interés municipal por unanimidad.



La distinción no solo resalta el valor histórico y deportivo de la Regata, sino también el esfuerzo creativo y humano detrás del film. Durante el acto, estuvieron presentes el productor general, Walter Rodríguez, y el director, Roberto “Chacha” Echegoyenberri, quienes compartieron con los concejales y el público el orgullo de ver honrado un proyecto que busca preservar la memoria de una de las competencias más emblemáticas del país.



El trabajo audivisual ya fue presentado en Viedma y Roca, y el próximo 6 de enero se proyectará en el MNBA de Neuquén.

La iniciativa para otorgar esta declaración fue impulsada por la concejal Laura Pérez, cuya propuesta fue destacar la importancia cultural y comunitaria del documental, capaz de unir generaciones a través del río a lo largo de cinco décadas.

“La Regata no ocurre sólo en el río. Muchas veces suceden más cosas fuera de él, por todo lo que implica para las familias que acompañar a los deportistas y las comunidades en todo el recorrido de la prueba”, destacó Laura Pérez en la presentación del proyecto.



El Concejo Deliberante de Neuquén, al momento de votar el proyecto que distingue al documental producido por el Diario Río Negro.

El documental producido por el Diario Río Negro tuvo su estreno el pasado 15 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, y acaba de ser proyectado el 4 de este mes en el Auditorio de Diario. Lo que viene ahora para la película es la presentación en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el martes 6 de enero con entrada libre y gratuita, a dos días del lanzamiento de la edición 50° de la Regata del Río Negro.



Una vez que la carrera se eche a rodar, la idea es que el documental sea exhibido en Choele Choel y en Conesa, aunque todavía sin fecha definida. Con este reconocimiento, “Una historia escrita en el agua” reafirma su vocación: mantener viva la épica de la Regata del Río Negro y acercarla a nuevas miradas, para que el legado, como el río mismo, continúe su curso.