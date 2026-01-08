Úbeda paró el primer equipo de Boca en 2026 y sorprendió: desarmó el doble 9

Boca Juniors finalizó su temporada 2025 tras caer ante Racing en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura. Desde entonces, el Xeneize no incorporó refuerzos y, pocos días antes de que terminara el año, ratificó la continuidad de su entrenador, Claudio Úbeda.

El club de la Ribera tampoco sufrió bajas de peso. Más allá de algunos futbolistas que se marcharon tras finalizar sus contratos o rescindirlos, como el caso de Luis Advíncula, la base del plantel se mantiene.

Este jueves, en un ensayo ante la Reserva conducida por Mariano Herrón, el Sifón sorprendió con el equipo que dispuso en cancha. Dejó de lado su clásico 4-4-2, con Carlos Palacios y Exequiel Zeballos como volantes por los costados y el doble nueve conformado por Miguel Merentiel y Milton Giménez, para apostar por un 4-3-3.

El arquero y la defensa, como sucede desde la llegada de Miguel Ángel Russo, salen de memoria: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Sin embargo, en el mediocampo realizó algunas modificaciones: a las fijas de Leandro Paredes y Milton Delgado les sumó la presencia de Ander Herrera, quien viene cumpliendo una gran pretemporada desde lo físico y pelea por un lugar en el once titular de 2026. Además, en el ataque volvió a sorprender, sobre todo con el ingreso de Kevin Zenón, que acompañó a Merentiel y Zeballos.

De esta manera, los titulares en la práctica de este jueves fueron los siguientes: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Herrera; Zenón, Merentiel y Zeballos. Los que salieron respecto al último tramo de 2025 fueron Palacios y Giménez, para el ingreso de Herrera y Zenón.

El Xeneize tendrá su primer amistoso este miércoles 14 de enero en La Bombonera, cuando reciba a Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo, por lo que Úbeda definirá en los próximos días cuál será su primer equipo titular del año. Por otro lado, el encuentro en San Nicolás, programado para el 18 de enero, será finalmente ante Olimpia, tras la negativa de Nacional de Montevideo.