Los hermanos Balboa se quedaron con una explosiva primera etapa de la Regata del Río Negro

La primera etapa de la Regata tuvo un comienzo explosivo en Plottier.

La Regata Internacional del Río Negro, en su edición dorada 2026, entregó la primera etapa desde el Balneario Municipal de Plottier hasta la Isla Jordán de Cipolletti. En este primer parcial fueron 25 kilómetros de pura exigencia.

En este primer parcial resultaron ganadores Franco y Dardo Balboa (Neuquén), con un registro de 1h12m05 segundos para quedarse con el primer lugar de la general y liderar también la categoría K2 Senior.

La llegada de la primera etapa de la Regata del Río Negro

Los palistas internacionales no participaban de la prueba desde 2023, cuando fueron los ganadores, y ahora reaparecieron en esta edición dorada para quedarse con la primera etapa y ratificando que son grandes favoritos para ganarla una vez más.

La largada de la edición 50° de la Regata tuvo lugar en el Balneario Municipal de Plottier.

Los representantes del Club Santafesino de Neuquén ratificaron su condición de favoritos y cruzaron la meta en un cierre ajustado, por apenas una décima de diferencia (1h12m06s) sobre sus escoltas Pedro Ratto-Agustín Salinas (Concepción del Uruguay-Choele Choel), quienes también están segundos en la división K2 Senior.

En el tercer escalón del podio, también con escaso margen de diferencia con los primeros, se ubicaron Néstor Damián Pinta-Facundo Lucero (Carmen de Patagones/Viedma) con un tiempo de 1h12m07s y en el cuarto puesto llegaron los palistas de Viedma, Franco Napoli-Joaquín Sánchez Blazica (K2 Senior) con 01:12:08seg.

El quinto lugar fue para los experimentados y múltiples vencedores de la Regata, Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo (Carmen de Patagones/Luis Beltrán), quienes en su regreso a la competencia establecieron un registro de 01:13:33s, para quedarse además con el primer puesto en K2 Master A.

Pinta y Mozzicafreddo, fueron los más aplaudidos y ovaciones por el público que acompaña la regata en cada edición.

Vale recordar que la segunda etapa se disputará este viernes desde la Isla Jordán hasta el Club Náutico de Paso Córdoba en General Roca.

Serán aproximadamente 40 km y se pondrá en marcha a partir de las 15 en Cipolletti.