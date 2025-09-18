La revelación de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: «Han habido muchos rumores»

En los últimos días, Pierre Gasly aseguró su continuidad en la Fórmula 1 luego de renovar su contrato con Alpine hasta 2028, por lo que estará en la próxima temporada. Aunque no es la misma situación para Franco Colapinto, cuyo futuro en la Máxima todavía no está definido.

En ese sentido, mientras se prepara para volver a la acción en el Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto habló con los medios y se refirió a los distintos rumores sobre su continuidad. Luego de ser consultado, el argentino no se guardó nada.

Qué dijo Franco Colapinto sobre su continuidad en la Fórmula 1

«Es un poco como lo estuve haciendo siempre. No se puede controlar lo que pasa alrededor, ese ruido externo no es algo que me esté influyendo, pero hay que saber controlarlo. Al final, hay muchas expectativas«, comenzó el oriundo de Pilar.

Y luego, sentenció que «han habido muchos rumores y no los leo mucho. No estamos en una posición que queremos y no es un buen año por ahora, pero en lo personal lo importante es continuar progresando. Ya se vendrán mejores circuitos».

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina)

Práctica Libre 2: 9 (Argentina)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina)

Clasificación: 9 (Argentina)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)