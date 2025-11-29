La segunda ronda del Regional Amateur se pone en marcha

El Deportivo Roca empató con La Amistad por 1-1 en la últma jornada de la Zona 9.

Este domingo 30 de noviembre inicia la segunda etapa del Torneo Regional Amateur. La Región Patagonia presenta cuatro cruces, con formato de ida y vuelta, que definirán a los equipos que avanzarán a la próxima fase.

El Deportivo Roca se clasificó como cuarto mejor segundo de la fase de grupos, con 11 puntos en la Zona 9, por detrás de La Amistad. Mañana visitará a Independiente de Río Colorado desde las 18, con arbitraje de Sebastián Navarro (Bahía Blanca). La revancha será el domingo 7 de diciembre en el Luis Maiolino.

En Bariloche, Cruz del Sur recibirá a San Patricio del Chañar a partir de las 17, con arbitraje del viedmense Agustín Linares. La serie se definirá el próximo domingo en Neuquén. El Santo avanzó tras la resolución del Tribunal de Disciplina, que le otorgó los puntos luego de la denuncia presentada por Alianza, en el último duelo por la Zona 7.

En los otros cruces, Bancruz de Río Gallegos será local ante Camioneros de Ushuaia en el primer partido de la jornada, a las 14. Además, la CAI de Comodoro Rivadavia enfrentará desde las 17 a Independiente de Puerto San Julián, el mejor segundo de la clasificación a esta instancia.