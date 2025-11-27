Le dieron los puntos a San Patricio y será rival de Cruz del Sur en el Regional Amateur
El tribunal de disciplina le dio por ganado el partido a San Patricio del Chañar contra Alianza por lo que será rival de Cruz del Sur en la próxima fase del Regional Amateur.
Después de la suspensión del partido entre San Patricio y Alianza, el tribunal de disciplina le dio los puntos a los del Chañar que avanzaron a la siguiente ronda del Regional Amateur.
De esta manera, el Santo será rival de Cruz del Sur en la próxima fase. La serie arrancará este domingo a las 17 en Bariloche y se definirá el siguiente en Neuquén.
El partido del último domingo contra el Gallo no se llegó a jugar. El plantel visitante denunció amenazas en la previa, hizo la denuncia policial y se volvió a Cutral Co.
El árbitro suspendió el encuentro por la no presentación de Alianza y el tribunal de disciplina resolvió que San Patricio debía quedarse con los tres puntos.
Con esta decisión, los del Chañar desplazaron a Patagonia por diferencia de gol y obtuvieron el segundo puesto del grupo. Alianza clasificó como primero y espera en la siguiente ronda.
El fallo y la sanción para Alianza
En el fallo, el tribunal de disciplina del Consejo Federal detalló que le dieron por perdido el partido a Alianza «por no presentarse a las órdenes del árbitro».
En este sentido, rige el artículo 109 del Reglamento Transgresiones y Penas AFA que se titula «PERDIDA DE PARTIDO, DEDUCCION DE PUNTOS Y MULTA».
De esta manera, sancionaron económicamente a Alianza con el equivalente al valor de 575 entradas. Al costar $15.000 la suma total de la multa asciende a $8.625.000.
