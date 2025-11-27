Le dieron los puntos a San Patricio y será rival de Cruz del Sur en el Regional Amateur

Después de la suspensión del partido entre San Patricio y Alianza, el tribunal de disciplina le dio los puntos a los del Chañar que avanzaron a la siguiente ronda del Regional Amateur.

De esta manera, el Santo será rival de Cruz del Sur en la próxima fase. La serie arrancará este domingo a las 17 en Bariloche y se definirá el siguiente en Neuquén.

El partido del último domingo contra el Gallo no se llegó a jugar. El plantel visitante denunció amenazas en la previa, hizo la denuncia policial y se volvió a Cutral Co.

El árbitro suspendió el encuentro por la no presentación de Alianza y el tribunal de disciplina resolvió que San Patricio debía quedarse con los tres puntos.

Con esta decisión, los del Chañar desplazaron a Patagonia por diferencia de gol y obtuvieron el segundo puesto del grupo. Alianza clasificó como primero y espera en la siguiente ronda.

El fallo y la sanción para Alianza

En el fallo, el tribunal de disciplina del Consejo Federal detalló que le dieron por perdido el partido a Alianza «por no presentarse a las órdenes del árbitro».

En este sentido, rige el artículo 109 del Reglamento Transgresiones y Penas AFA que se titula «PERDIDA DE PARTIDO, DEDUCCION DE PUNTOS Y MULTA».

De esta manera, sancionaron económicamente a Alianza con el equivalente al valor de 575 entradas. Al costar $15.000 la suma total de la multa asciende a $8.625.000.