La Selección Argentina de básquet inicia su camino hacia el Mundial 2027: debutará frente a Cuba

Este jueves, la Selección Argentina de basquet comienza un nuevo ciclo clasificatorio para el Mundial 2027. La albiceleste buscará regresar a una cita mundialista, luego de no clasificar a la Copa del Mundo 2023.

El equipo comandado por Pablo Prigioni integrará el grupo D de las eliminatorias de América. Compartirá la zona junto a Cuba, Panamá y Uruguay. Se jugarán un total de seis partidos en la primera ronda, donde se enfrentarán todos los equipos en partidos ida y vuelta. Avanzarán a la siguiente fase los tres mejores.

El debut del seleccionado argentino será este jueves, como visitante ante Cuba, a partir de las 20:10. El partido se disputará en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, ubicado en La Habana. El duelo se transmitirá por la pantalla de TyC Sports.

La convocatoria y la ausencia de Prigioni

El plantel estará compuesto por sus principales figuras: Facundo Campazzo y Gabriel Deck fueron los únicos argentinos que juegan en Europa que recibieron el permiso de su club. Ambos son compañeros en Real Madrid, que actualmente está disputando la Euroliga, pero los liberó para estos dos encuentros.

Además, desde la Confederación Argentina de Básquet confirmaron que Pablo Prigioni no estará en el banco para el debut por problemas con la visa. El DT argentino no puede ingresar al país caribeño, al igual que su asistente Hernán Mándole. Quien se hará cargo del equipo será Nicolás Casalánguida.

Luego del debut en tierras caribeñas, Argentina tendrá su segundo desafío contra el mismo rival. Volverá a encontrarse con Cuba, pero en este caso será de local, el próximo 1° de diciembre, a partir de las 19 horas, en el estadio de Obras Sanitarias.

La convocatoria completa: Lee Aaliya, Juan Bocca, Leandro Bolmaro, Dylan Bordón, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Facundo Campazzo, Gonzalo Corbalán, Gabriel Deck, Marcos Delía, Mateo Díaz, Juan Fernández, Patricio Garino, Lucas Giovannetti, Nicolás Laprovittola, Leonardo Lema, Juan Ignacio Marcos, Alex Negrete, Lucio Redivo, Javier Saiz, Santiago Scala, José Vildoza y Luca Vildoza.