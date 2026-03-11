El ProKart se presenta en Roca para cumplir la segunda fecha de su calendario

Luego de la histórica primera fecha en Centenario en la que la categoría batió su record histórico de los últimos 3 años con más de 150 karting, el Prokart tiene todo listo para que este fin de semana se viva una verdadera fiesta del automovilismo en el Autódromo Parque de General Roca.

El Prokart desembarca en el Valle Frutal de Rio Negro donde se disputará la segunda fecha de la temporada en la que se esperan muchos pilotos y grandes carreras.

El cronograma de competencia será el mismo que se utilizó en la primera fecha, teniendo entrenamientos oficiales el día viernes, clasificación y series el sábado; y prefinales y finales el domingo.

Las divisionales presentes serán Promocional, Junior 150, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, Junior 125, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK.

En la última fecha, los ganadores fueron Cassio Lanigau (Promocional), Bautista Castillo (Escuela), Noah Vasicek (Junior 125), Eric Douglas (Varilleros), Luciano Pessino (Sudam Senior), Ezequien Ochoa (Light 150), Alejandro Biassi (Light 150 Graduados), Sami Mendaña (150 Pista), Pablo Blanco (150 Pista Graduados), Julian Pessino (Sudam Máster) y Joaquín Troncoso (150 Junior).

Desde la organizació informaron que el valor de las entradas es de $12.000 para ambas jornadas. Es decir que se paga 1 entrada para ingresar ambos días.