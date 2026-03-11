Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de China: «Será realmente difícil»

Franco Colapinto no tiene descanso y ya se enfoca en el segundo desafío de la temporada. Desde el 13 al 15 de marzo, se correrá el Gran Premio de China, que tendrá lugar en el circuito de Shanghái.

Luego de un comienzo no deseado en Australia, donde sufrió una penalización por culpa de un ingeniero de Alpine, el argentino afrontará el primer fin de semana con carrera Sprint. Debido a esto, en China solo habrá un entrenamiento libre, donde las escuderías deberán aprovechar al máximo esta sesión.

En la previa, Colapinto expresó sus sensacione: «Es realmente difícil saber cómo será la pista con estos autos. Como es el primer fin de semana Sprint del año, solo tenemos una hora el viernes para resolverlo», remarcó.

Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia.

Además, el pilarense enfatizó que será una linda prueba para Alpine: «Va a ser un gran desafío para todos los pilotos y los equipos. Tenemos que ser muy adaptables y arrancar con todo, porque hay mucho por aprender. Estoy entusiasmado por ver cómo se desarrolla».

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, recalcó la dificultad que será tener solo un entrenamiento en China: «No vas a hacer todo bien y tienes que priorizar cosas en una sesión de una hora. Dejar algunas cosas de lado y concentrarte más en otras. Así que simplemente no podremos hacer en una hora todo el trabajo que pudimos hacer aquí en tres sesiones».

El británico remarcó que la clave será el «despliegue y recuperación de energía y neumáticos. Obviamente también la unidad de potencia. Esas son las cosas que hacen que estos coches sean rápidos», aclaró Nielsen.

Además, recordó lo importante que será acertar los neumáticos en todas las sesiones: «Si te equivocas con los neumáticos, la diferencia de rendimiento es enorme«.

El circuito de Shanghái tiene 16 curvas a lo largo de 5,4 kilómetros.

Horarios del Gran Premio de China

Viernes 13 de marzo:

Práctica Libre 1 – 00:30

Clasificación Sprint – 4:30

Sábado 14 de marzo:

Carrera Sprint (19 vueltas) – 00:00

Clasificación – 4:00

Domingo 15 de marzo: