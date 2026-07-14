Scaloni habló en conferencia de prensa antes de la semifinal con Inglaterra y dejó en claro que puede hacer cambios

En la previa de la semifinal del Mundial de la Selección Argentina ante Inglaterra, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, habló en la habitual conferencia de prensa previa a cada partido desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en donde se jugará el encuentro este miércoles desde las 16 hora argentina.

Scaloni realizó una profunda reflexión sobre todo lo que envuelve a este encuentro y deslizó que podría hacer cambios con respecto a la formación que empezó ante Suiza. “El equipo por delante y lo que tenga el entrenador en la cabeza, equivocado o no. Nunca pensamos en lo que dieron. Ya veremos mañana”, aseguró.

El técnico de la Albiceleste agradeció a los jugadores por haber alcanzado una nueva instancia de semifinales en la Copa del Mundo, analizó al próximo rival y volvió a recalcar que es «solo un partido de fútbol».

El entrenador argentino dejó su postura sobre el duelo ante el seleccionado inglés. “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años. Es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura. No nos tenemos que confundir. Ahora, nosotros como argentinos tenemos que recordar a las personas que fueron allá y a sus familiares. Pero, ahora, ¿qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora? Estamos equivocados si mezclamos las cosas”.

La pralaba de Lionel Scaloni en la rueda de prensa previa a la semifinal ante Inglaterra

🗣️🇦🇷 LAS PALABRAS DE LIONEL SCALONI:



“Esto es un partido de fútbol, ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer nosotros con lo que pasó años atrás? Es inútil.



Forma parte de nuestra historia triste todo lo que pasó, pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido.… — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 14, 2026

También destacado el valor de llegar entre los cuatro mejores equipos del mundo. “Disfrutemos antes de jugar la semifinal. No digo que ya es un triunfo, pero es algo espectacular lo que nos dieron los chicos estos años. Tenemos cierta experiencia en haber jugado estos partidos y te da la posibilidad de estar más relajado cuando comiences el partido. Será la quinta semifinal en campeonatos de selecciones y eso nos da tranquilidad esperando el inicio”.

Luego cuando lo consultaron sobre el plan del partido aseguró lo siguiente: “La idea es agarrar la pelota y cuando no la tengamos sufrir lo menos posible. Inglaterra tiene buenos jugadores que son explosivos y con características diferentes de otras selecciones. Al agarrar la pelota intentaremos sorprenderlos”.