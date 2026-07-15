Proyecto para vender carnes silvestres en Río Negro: fuerte rechazo y críticas por un presunto «faunicidio»

La legisladora provincial Magdalena Odarda expresó un fuerte rechazo al proyecto que el Gobierno de Río Negro prevé enviar a la Legislatura para habilitar la comercialización de carne de guanaco. Lo hizo a través de un artículo de opinión titulado «Faunicidio en Río Negro», en el que calificó la iniciativa como un «grave retroceso» en materia ambiental y cuestionó el rumbo de la política provincial sobre la protección de la fauna silvestre.

Para la exsenadora nacional, el proyecto es una consecuencia de la reforma de la Ley Provincial de Fauna (2056), modificada por la Ley 5796, que -según sostuvo- abandonó el criterio de preservación que regía desde el retorno de la democracia para avanzar hacia un modelo de explotación de la fauna con fines comerciales.

«La provincia dejó atrás el espíritu proteccionista de la ley y avanzó hacia una política agresiva de explotación de nuestra fauna silvestre con claros fines de lucro», afirmó.

Odarda vinculó la iniciativa con un cambio de paradigma

En su escrito, la legisladora sostuvo que la reforma de la legislación provincial implicó un cambio profundo en la forma de concebir la protección de la biodiversidad. Aseguró que la provincia se aparta de los avances registrados en la jurisprudencia nacional e internacional, que reconocen a los animales como sujetos de derecho y no simplemente como bienes.

En ese sentido, citó como marco de protección la Ley Nacional 14.346 contra el maltrato animal, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Uno de los principales ejes del documento apunta a la situación de los organismos de control. Odarda aseguró que el cuerpo de guardafaunas fue desmantelado y afirmó que actualmente solo permanecen dos trabajadores realizando tareas administrativas, sin movilidad para recorrer el territorio provincial.

Además, sostuvo que desde la sanción de la nueva Ley de Fauna no se incorporaron nuevos inspectores para controlar la caza furtiva y advirtió que la provincia cuenta con más cotos de caza que guardafaunas.

También cuestionó el funcionamiento de los controles sobre los cotos de caza, la falta de seguimiento de investigaciones por presunta venta ilegal de carne de guanaco y la ausencia de acciones preventivas frente a distintos casos vinculados con la fauna silvestre.

¿Qué plantea el Gobierno con el proyecto?

Las críticas de Odarda se producen mientras el Gobierno de Río Negro avanza en la elaboración del proyecto de ley que enviará a la Legislatura para habilitar la comercialización de las denominadas «carnes silvestres», principalmente de jabalí y guanaco.

Según explicaron el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, la iniciativa busca crear un mercado formal para estos productos mediante establecimientos habilitados, controles sanitarios y un sistema de trazabilidad.

La Provincia ya detectó establecimientos con condiciones para asumir esa tarea. Entre ellos mencionó los mataderos de Río Colorado, San Javier y Guardia Mitre, además de una planta recientemente habilitada en Río Colorado para la faena de jabalí.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es aprovechar infraestructura existente, garantizar condiciones bromatológicas adecuadas y transformar una actividad que hoy permanece restringida al autoconsumo o a circuitos reducidos en una cadena comercial regulada.

En el caso del jabalí, el Gobierno fundamenta la iniciativa en la necesidad de controlar una especie exótica invasora que provoca daños sobre la producción agropecuaria y los ecosistemas. Respecto del guanaco, los funcionarios señalaron que cualquier aprovechamiento estaría sujeto a estudios poblacionales y criterios de conservación.

Casos que mencionó la legisladora

Como parte de sus cuestionamientos, la legisladora enumeró distintos episodios que, a su entender, reflejan una pérdida de presencia estatal en materia de conservación ambiental.

Entre ellos mencionó la reducción del cuerpo de guardafaunas, la falta de controles en los cotos de caza, investigaciones vinculadas con presunta venta ilegal de carne de guanaco, el rescate de un lobo marino herido en El Cóndor, la muerte de cóndores andinos por el uso de sustancias tóxicas prohibidas y las denuncias por presuntas matanzas masivas de guanacos en la Meseta de Somuncurá.

«No todo vale»

En el tramo final de su artículo, la legisladora sostuvo que la futura norma no beneficiará a los pequeños productores rurales y cuestionó que se presente como una alternativa para ofrecer carne a bajo costo.

Además, advirtió que este tipo de iniciativas podrían extenderse a otras especies protegidas.

«Hoy es el guanaco; mañana pueden ser los lobos marinos, las ballenas, los delfines, los choiques, las maras o los cardenales amarillos«, expresó.

Finalmente, dirigió un mensaje al gobernador Alberto Weretilneck y a las autoridades provinciales al afirmar que «no todo vale» en materia de política ambiental y advirtió que avanzar en ese camino significaría, a su entender, un retroceso en la protección de la biodiversidad de Río Negro.