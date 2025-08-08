La Selección Argentina jugará un amistoso contra México en Estados Unidos

La Selección Argentina disputará un partido amistoso frente a México en Estados UnidosEl encuentro se confirmó luego de la cancelación de la gira que tenía prevista en China para octubre de 2025.

El compromiso se realizará luego de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, instancia en la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación al Mundial 2026. Con menos de un año para la máxima cita, Argentina visitará uno de los países anfitriones para medirse ante otro organizador del torneo.

En principio, el encuentro entre la Selección Argentina y México se jugaría el miércoles 8 y el martes 14 de octubre en el Soldier Field de Chicago, estadio en el que la Albiceleste ya se presentó en la previa de la Copa América 2024, frente a Ecuador.

El antecedente más reciente entre Argentina y México fue en el Mundial de Qatar 2022, con triunfo albiceleste por 2-0 en el Lusail Stadium, gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) gestiona la posibilidad de disputar otro amistoso en territorio estadounidense, con el MetLife Stadium de Nueva Jersey (sede de la final del Mundial de Clubes y de la próxima final de la Copa del Mundo 2026) como principal candidato para recibirlo.

Cuándo juega la Selección Argentina por la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Argentina jugará su último partido de local el jueves 4 de septiembre a las 20.30 frente a Venezuela, en el estadio Monumental. Ese mismo día y en simultáneo se disputarán otros tres partidos decisivos para definir los boletos restantes.





Lee TambiénBoca espera a Leandro Paredes: la sorpresiva traba de la Roma que demora su salida

Por un lado, Uruguay de Marcelo Bielsa se medirá con Perú, Colombia recibirá a Bolivia y Paraguay enfrentará a Ecuador. Más tarde, a las 21.30, Brasil, también clasificado y dirigido por Carlo Ancelotti, recibirá a Chile, ya eliminado.

Luego para la última fecha, la Albiceleste viajará a Guayaquil para disputar su último compromiso de Eliminatorias ante Ecuador, el martes 9 de septiembre desde las 20, en un cruce que marcará el cierre del camino clasificatorio para el equipo campeón del mundo, que buscará mantener el nivel competitivo de cara a lo que viene.

En paralelo, la fecha 18 también se jugará en simultáneo desde las 20.30 con duelos de alto voltaje. Perú se enfrentará con Paraguay, Venezuela será local de Colombia, Bolivia recibirá a Brasil en la altura y Chile cumplirá la fecha ante Uruguay.



Todos estos encuentros serán clave en la lucha por los tres lugares directos y el puesto de repechaje para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Eliminatorias Sudamericanas: quiénes podrían clasificar al Mundial 2026

Con Argentina, Brasil y Ecuador ya clasificados, el resto del panorama está abierto. Uruguay y Paraguay podrían asegurarse la clasificación con solo un punto más, mientras que Colombia necesita una victoria para no depender de otros resultados.

Venezuela, con 18 unidades, deberá ganar sus dos partidos y esperar una caída de al menos uno de sus rivales directos. Bolivia, con 17 puntos, mantiene posibilidades aunque con menos margen. Perú, que suma 12, necesita una combinación milagrosa para llegar, ya que debe ganar sus dos partidos y esperar múltiples resultados ajenos.

Con el calendario definido, la Selección Argentina afrontará sus últimos dos compromisos oficiales antes del Mundial con la tranquilidad de tener el primer objetivo cumplido, pero con la ambición intacta de llegar a 2026 para defender el título obtenido en Qatar 2022.