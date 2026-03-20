La Selección Argentina presentó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026: ¿Cuánto sale?

La Selección Argentina ya palpita la Copa del Mundo 2026. Este viernes, Adidas y AFA presentaron la nueva camiseta alternativa que utilizará en el Mundial. Con Messi como principal modelo, también participaron Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cuti Romero, Franco Mastantuono, Gio Lo Celso y Leandro Paredes, entre otros futbolistas.

La marca de las tres tiras realizó un lanzamiento global donde reveló los modelos alternativos de las selecciones que utilizarán la marca alemana en la cita mundialista.

La versión fan de la nueva camiseta.

El diseño argentino presenta una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco. Una particularidad es la ubicación de los números, que fueron colocados en el costado derecho del pecho.

En un comunicado de prensa, Adidas señaló que este modelo «celebra las diferentes expresiones culturales nacionales«. También habrá un logo con la inscripción “Argentina” y otra con el Sol de Mayo en la parte dorsal del cuello.

El número estará debajo del logo de Adidas.

Solo resta confirmar cuándo se utilizará la nueva camiseta. Todo parece indicar que será en alguno de los dos amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de marzo. Además, se usará en al menos un partido del equipo de Scaloni en la Copa del Mundo.

El logo «Argentina» en el dorso.

¿Cuándo sale a la venta y cuáles son los precios?

La camiseta de la Selección Argentina ya se encuentra disponible para su venta en la web oficial de Adidas. Además, habrá cuatro opciones para elegir.

La opción más barata es la «Versión Fan«, que tendrá un costo de $150.000: solo tiene el parche y no posee ni número ni nombre de jugador. Luego saltamos a la «Versión Jugador» que saldrá $219.000: contará con un entramado en tela, que será conformado por un tejido de punto jacquard.

El parche FIFA de campeón del mundo, presente en cada una de las opciones.

También estará la «Versión Messi Jugador«, que se puede obtener por $250.000. Esta opción incluirá el número diez en el frente y el dorso, junto con el nombre del capitán. Por último, la camiseta manga larga, también costará $250.000 y será similar a la versión de los fans.