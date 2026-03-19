¿La Selección Argentina juega un segundo amistoso?: la fecha y los posibles rivales

El equipo de Scaloni tendrá una última ventana de preparación antes de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina se prepara para la fecha FIFA de marzo, donde enfrentará el martes 31 a Guatemala en La Bombonera. Este miércoles, Lionel Scaloni dio la lista de 28 convocados para la última ventana antes del Mundial 2026, donde Gabriel Rojas y Tomás Palacios fueron las sorpresas.

En las últimas horas se conoció que existe la posibilidad de un segundo amistoso. La AFA trabaja a contrarreloj para tratar de cerrar un rival para el equipo campeón del mundo. El encuentro se disputaría el 27 de marzo y también se realizaría en la casa de Boca. El escenario se repetiría para sumar días de entrenamiento en el predio de Ezeiza y evitar un viaje de avión en el interior del país.

La Bombonera se perfila como escenario del posible segundo amistoso.

Aunque será difícil, ya que quedan menos de 10 días para la fecha estipulada, pero desde AFA intentarán hasta el final. El posible rival no transcendió, pero se cree que será un combinado menor, como viene sucediendo en los últimos amistosos del seleccionado argentino.

Si se concreta, será una gran posibilidad para Lionel Scaloni de darle minutos a futbolistas que no tienen asegurado su lugar en lista definitiva de la Copa del Mundo y pelean por un puesto.

¿Se juega el amistoso contra Guatemala?

Este jueves, se conoció que el encuentro de la Selección Argentina ante Guatemala corre riesgo. A pesar de la confirmación oficial del partido, el equipo centroamericano tiene previsto un amistoso ante Argelia el 27 de marzo en Italia.

La imposibilidad radica en que, según la FIFA, un combinado nacional no puede jugar en dos continentes en la misma ventana. Por eso, la federación guatemalteca le pedirá al máximo organismo hacer una excepción a la regla. En las próximas horas se conocerá la resolución y el equipo de Scaloni tendrá un panorama más claro del amistoso.