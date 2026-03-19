Sorteo de la Copa Libertadores, en vivo: dónde verlo y cómo son los bombos

Este jueves, en Paraguay, donde la CONMEBOL tiene sus oficinas, se está realizando el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, luego de lo que fue el de la Copa Sudamericana. La transmisión se puede seguir por ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium y el canal oficial de YouTube de la entidad.

Alejandro Domínguez presentó esta nueva edición y anunció que el ganador de la Libertadores se llevará 40 millones de dólares -25 solo por la final-.

La Copa Libertadores comenzará la semana del martes 7 de abril y tendrá su gran final el sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay, con estadio a confirmar.

En esta edición habrá presencia argentina con Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia, que buscarán meterse entre los mejores del continente. Como es habitual, no podrá haber cruces entre equipos del mismo país en la fase de grupos.

Así quedaron conformados los bombos:

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario.

Bombo 3: Junior, U. Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo, D. La Guaira, Cusco.

Bombo 4: Univ. Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona SC, Deportes Tolima, Sporting Cristal, Independiente Medellín.