Sorteo de la Sudamericana: cómo quedaron los grupos y qué les tocó a los argentinos

Trezeguet es uno de los representantes de River en la ceremonia que se está celebrando en Asunción.

Este jueves, en Paraguay, donde la CONMEBOL tiene sus oficinas, se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, que le dio el paso al de la Libertadores.

El certamen contará con una fuerte presencia argentina: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. Como marca el reglamento, no hubo cruces entre equipos del mismo país en esta instancia.

River integrará el Grupo H junto a RB Bragantino, Blooming y Deportivo Carabobo. En los papeles, el Millonario parte como claro candidato en una zona accesible, aunque se enfrentará con un rival brasileño competitivo y deberá jugar en la siempre complicada altura boliviana. Además, el viaje a Venezuela para enfrentarse con Carabobo es justamente lo que quería evitar su entrenador Eduardo Coudet.

Por su parte, Racing será cabeza del Grupo E, donde enfrentará a Caracas, Independiente Petrolero y Botafogo. El conjunto brasileño aparece como el rival más exigente: cayó en el repechaje de la Libertadores ante Barcelona de Ecuador y era uno de los equipos a evitar en el sorteo.

En tanto, San Lorenzo formará parte del Grupo D junto a Santos, Deportivo Cuenca y Recoleta. El Ciclón tendrá un duelo de alto perfil ante el Santos de Neymar, uno de los grandes atractivos de la fase de grupos.

La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo, mientras que la final se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Los primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras quienes terminen segundos jugarán una llave extra contra un tercero de los grupos de la Libertadores.

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana

Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético.

Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello, Juventud.

Grupo C: San Pablo, Millonarios, Bostón River, O’Higgins.

Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta.

Grupo E: Racing, Caracas, Independiente de Bolivia, Botafogo.

Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra.

Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central.

Grupo H: River, RB Bragantino, Blooming, Deportivo Carabobo.