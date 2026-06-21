La Selección Argentina tiene una variante para enfrentar a Austria: el posible once de Scaloni

La Selección Argentina concentra toda su atención en su próximo compromiso ante Austria por la segunda fecha de fase de grupos del Mundial 2026. Este lunes, el equipo de Lionel Scaloni jugará desde las 14 (hora de Argentina) en Dallas, con el objetivo de sellar su clasificación.

La gran noticia para el cuerpo técnico llegó e la práctica domical. Por primera vez desde el inicio de la Copa del Mundo, Scaloni contó con los 26 futbolistas a disposición durante el entrenamiento previo al encuentro.

El Gringo tuvo la primera práctica con el plantel completo. (Foto: Clarín)

Desde la llegada a Estados Unidos, la enfermería argentina tuvo movimiento constante. Para repasar, Dibu Martínez arribó con una pequeña fractura que logró controlar para llegar en condiciones al debut.

Luego se sumaron Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, todos afectados por distintas molestias musculares que pusieron en duda su participación en el estreno mundialista.

En la práctica abierta durante 15 minutos para la prensa, el entrenador no entregó pistas sobre la formación titular. Los jugadores trabajaron divididos en grupos, con ejercicios de movilidad y técnica, sin indicios claros sobre el equipo que enfrentará a los europeos.

El único cambio respecto al equipo que debutó en Kansas City

Sin embargo, el once comienza a tomar forma y una de las principales novedades estaría en el lateral derecho. Según informó Diego Monroig en ESPN, Nahuel Molina ingresaría desde el arranque en reemplazo de Gonzalo Montiel, quien fue titular ante Argelia.

Molina se perfila como titular para el duelo con Austria. (Foto: Clarín)

De acuerdo con la información de Martín Arévalo, Montiel arrastra una pequeña lesión en el cuádriceps. Aunque el defensor de River trabaja con normalidad y se mostró disponible para competir, el cuerpo técnico evaluaría preservarlo para evitar una posible recaída.

Molina, en cambio, dejó atrás las molestias físicas con las que llegó al torneo y respondió sin inconvenientes durante el segundo tiempo del partido frente a Argelia. Por eso, todo indica que recuperará su lugar entre los titulares.

La defensa no se toca

En el resto de la defensa no habría modificaciones. Nicolás Tagliafico ya superó el desgarro en el sóleo izquierdo y volvió a entrenarse con normalidad, pero Facundo Medina mantendría su lugar en el lateral izquierdo tras una buena actuación ante Argelia. La idea sería no acelerar el regreso del futbolista de Lyon, que podría sumar minutos durante el segundo tiempo. La zaga central tampoco se tocaría y volvería a estar integrada por Cuti Romero y Lisandro Martínez.

En el mediocampo aparecen tres nombres indiscutidos para Scaloni. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Más atrás en la consideración para este encuentro quedan Leandro Paredes y Exequiel Palacios, aunque ambos podrían ganar protagonismo a medida que avance el torneo.

La principal duda en esa zona pasa por el acompañante de los mediocampistas. Thiago Almada corre con ventaja para conservar su lugar entre los titulares, aunque Nicolás González también aparece como alternativa.

En ataque, Lionel Messi tiene asegurada su presencia luego de su actuación magistral en el debut. La otra incógnita pasa por el acompañante del capitán: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El Toro tendría una leve ventaja. En el cuerpo técnico consideran que Julián todavía no está en plenitud física tras recuperarse de una lesión de tobillo que condicionó su preparación para el Mundial.

Lo cierto es que Scaloni rara vez repite formaciones. En sus 97 partidos al frente de la Selección Argentina solo mantuvo el mismo equipo en tres oportunidades, y todo indica que el duelo frente a Austria no será la excepción.

Mundial 2026: la probable formación de Argentina ante Austria

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Con información de ESPN