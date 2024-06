La Selección Argentina Sub 23 sigue con su preparación para los Juegos Olímpicos

El Sub 23 albiceleste se entrena en un clima distendido en la previa de los amistosos ante Paraguay.

La Selección Argentina Sub 23 continúa entrenando de cara a los dos amistosos en los que enfrentará a Paraguay, la otra representante de Conmebol para los Juegos Olímpicos de París 2024. El primer partido será el sábado 8 de junio a las 15 en el estadio de Huracán, mientras que el segundo se jugará el lunes siguiente en La Fortaleza, cancha de Lanús, en el mismo horario y que se transmitirá por la pantalla de TyC Sports.

El técnico Javier Mascherano contó casi con la presencia completa de los 23 convocados, ya que durante el transcurso de la semana sufrió las malas de la lesión de Equi Fernández y la fuerte contractura que no permitió seguir a Juan Nardoni.

Luego de hacer trabajos de movilidad y ejercicios particulares para los arqueros, el plantel realizó fútbol en espacios reducidos. Los últimos 15 minutos tuvieron presencia de los medios de comunicación.

Al finalizar la práctica, Alan Varela habló con los medios y confesó sus ganas de estar en los Juegos Olímpicos a pesar de todavía no haber hablado con Porto: “Estoy muy contento de vestir esta camiseta, es lo más lindo que le puede pasar a un jugador. Ojalá poder estar en París, pero todavía no he charlado con el club. Es una competencia muy importante. El grupo está muy bien, es humilde, trabajador y con chicos que juegan muy bien al fútbol, y si se suman los campeones del mundo van a ser muy importantes. Mascherano trata de dar su idea y que mejoremos día a día”.

Los convocados de la Selección Argentina Sub 23 que jugarán los amistosos contra Paraguay