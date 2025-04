La sorpresiva charla motivadora de Franco Colapinto en Buenos Aires: «El mayor error es no intentar»

Franco Colapinto está a la espera de una oportunidad en Alpine para la Fórmula 1. Pero mientras tanto, sigue generando repercusión. El piloto argentino formó parte de una charla para alumnos de colegios secundarios de Buenos Aires y sorprendió con su discurso.

El oriundo de Pilar fue una de las figuras principales de la Experiencia Endeavor Sub 20, que se llevó a cabo este martes por la mañana en el Movistar Arena.

Pese a que está trabajando con la escudería francesa en Enstone, Colapinto no dejó pasar la oportunidad de mostrarse en su tierra natal, por lo menos de manera virtual. «Estoy preparándome para lo que viene«, aseguró.

Ante más de diez mil alumnos, el pilarense transmitió unas palabras de inspiración para los jóvenes: «No dejen de soñar en grande. Ese sueño que parece muy lejano, en mi caso se cumplió. No deben tener miedo al error o al fracaso. El único error es no intentar«.

«Espero que todos lo intenten, que sueñen. No hay tamaño para los sueños. Capaz se cumplen o capaz que no, pero lo más importante es no quedarse con esa sensación de no haberlo intentado», remarcó el piloto de Alpine.

La charla motivadora en la que participó Franco Colapinto

Aunque Colapinto no fue el único referente que estuvo presente. Estuvieron presentes otras figuras argentinas en la experiencia, como la cantante y compositora Nicki Nicole, Nacho Elizalde, quien fue el moderador de la charla o Ferbo, que ocupó el rol de conductor.

Además, se encontraron Martín Migoya, el CEO de Globant; Pierpaolo Barbieri, CEO de Uala; Tomás Machuca, CEO de Fenikks; Valentín Antonio, CEO de Qaizen; Melina Caporaletti, fundadora de Movi Go, y Federico Robello, fundador de Guchini.