La tremenda maniobra de Colapinto que sorprendió a Russell: «la salvada del año»

Franco Colapinto se salvó de chocar con Liam Lawson en la largada con una gran maniobra.

En una largada muy desafiante en el Gran Premio de Australia que le dio comienzo a la temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto se lució con una genial maniobra.

El argentino evitó chocar de atrás a Liam Lawson por centímetros con una espectacular que reacción que despertó la admiración de sus colegas.

El piloto de Racing Bulls tuvo problemas en el inicio y quedó prácticamente frenado. Eso generó que Colapinto deba sobrepasarlo por afuera con mucha rapidez de reflejos y casi sin margen.

De frente, ¡todavía impresiona más los reflejos de Colapinto en la salida! 🤯pic.twitter.com/9XK107bpej https://t.co/thIfz97e0w — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) March 8, 2026

El ganador de la carrera, George Russell, se sorprendió cuando vio la maniobra en la repetición de la prueba junto a Kimi Antonelli y Charles Lecrerc, que completaron el podio.

Además, el británico destacó la habilidad del argentino en sus redes sociales. «La salvada del año», escribió al compartir el video del momento junto a su reacción en las redes sociales.

We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! 🤯 #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

«Estuve cerca de quedarme tirado en plena recta, pude terminar la carrera que es lo importante. Tuve mucha de suerte de seguir, los reflejos estuvieron bien», expresó Colapinto.