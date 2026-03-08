Franco Colapinto marcó la mayor velocidad del GP de Australia y se mostró optimista: cuántos km/h alcanzó en la carrera

Franco Colapinto finalizó el Gran Premio de Australia en la decimocuarta posición, pero volvió a destacarse en un dato que volvió a ponerlo en el centro de las estadísticas. El argentino de Alpine registró la velocidad punta más alta de toda la carrera.

El ganador en la nueva fecha de F1 fue George Russell.

GP de Australia: Franco Colapinto con el registro de velocidad más alto

A pesar de terminar en el puesto 14 tras una carrera complicada por una penalización, el corredor de Alpine alcanzó el registro de velocidad más alto entre todos los pilotos, una marca que demuestra el potencial del monoplaza en las rectas y la capacidad del argentino para aprovecharlo. Este dato representa la segunda vez en su carrera en la Fórmula 1 que lidera este apartado en un Gran Premio.

El logro llega en un contexto difícil para Colapinto, que debió remontar desde el fondo del pelotón luego de la sanción recibida en la largada. Sin embargo, el argentino pudo completar la competencia y dejar una estadística positiva que alimenta las expectativas de cara a la próxima fecha del campeonato en el Gran Premio de China.

En Australia, el argentino de Alpine registró la velocidad punta más alta de toda la carrera, al llegar a 344 km/h.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

La segunda fecha del campeonato se disputará el próximo fin de semana en el Shanghai International Circuit, un circuito histórico que vuelve a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint.

La actividad comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 00:30.

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró optimista tras su decimocuarto puesto con Alpine en el Gran Premio de Australia y aseguró que van a mejorar para la próxima fecha en China.

«BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos.. vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos.. VAMOS Q RECIÉN EMPIEZA! nos vemos la semana q viene en China«, expresó el pilarense en su cuenta de Instagram.

