La tremenda sentencia de John McEnroe sobre el mejor tenista de la historia

John McEnroe, el zurdo que logró ganarse un lugar entre grandes del tenis en una época genial junto a Jimmy Connors, Bjorn Borg o Guillermo Vilas se metió en la discusión que marcó al deporte blanco en los últimos años. Dueño de un talento descomunal, pero también de un temperamento único, Big Mac habló de la disputa entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, y fue contundente.

Big Mac alcanzó el número 1 del mundo en el ranking de la ATP en marzo de 1980 y hasta 1985 alternó ese lugar de privilegio con Borg, Connors y también Ivan Lendl. Fueron batallas geniales, que después se replicaron con el Big Three que hizo historia y ahora sólo tiene a Nole en actividad.

McEnroe, ganador de siete títulos de Grand Slam en individuales, sigue vinculado al mundo del tenis y, hasta 2024 fue capitán del Team World en la Laver Cup. Además, es habitual verlo en distintos certámenes ya sea como comentarista o realizando entrevistas post partido. También se pone los cortos para jugar con los veteranos. Y su talento sigue intacto.

Novak y su vigencia. John y su setencia. Varias veces compartieron cancha en exhibiciones.

Terminar el año como N°1, el dato clave para John

Fiel admirador de Novak Djokovic, Big Mac dialogó con Tennis World y destacó cual es para él el récord más importante de Nole: “Todo, por supuesto, depende de las ambiciones y prioridades del jugador, pero para mí lo más importante es quién quede primero al final del año. Para mí lo más importante fue terminar la temporada como número 1, mis 12 meses fueron mejores que los de cualquiera”, afirmó.

Y remató: “Miraba la lista mundial y pensaba, Dios mío, no hay nadie por delante de mí, no esperaba lograr esto cuando estaba creciendo. Yo mismo me sorprendí de que mi nombre estuviera antes que el de Connors o el de Borg”.

Quiénes siguen a Nole en ese rubro

Con esa lógica, no hay nadie como Djokovic, quien terminó ocho años como el mejor del ranking. El segundo puesto es para Pete Sampras con seis, el tercer puesto lo comparten Roger Federer, Rafael Nadal y Jimmy Connors con cinco y detrás aparecen John McEnroe e Ivan Lendl con cuatro cada uno. John lo consiguió en años consecutivos: 1981, 1982, 1983 y 1984. Y Nole terminó 1 del mundo en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 y 2023.

Ya había sido contundente con los tres en actividad

La sentencia de McEnroe no sorprende, porque ya había sido letal cuando Federer y Nadal seguían en actividad. “No tengo dudas en afirmar que Novak Djokovic es el mejor tenista que he visto en una cancha de tenis. Rafael Nadal es el deportista que más lucha, mientras que Roger Federer es el más elegante de todos ellos”, afirmó hace unos años John McEnroe. En es misma entrevista Big Mac, también destacó a Rod Laver y a Pete Sampras entre los mejores tenistas de todos los tiempos. Pero a la hora del 1, no tiene dudas.