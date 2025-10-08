La triste despedida de Boca a Miguel Ángel Russo: «Deja una huella imborrable en nuestra institución»

Este miércoles murió Miguel Ángel Russo a sus 69 años. La noticia conmocionó a todo el fútbol argentino. Desde Boca Juniors emitieron un comunicado despidiendo a su DT.

«Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo», indicaron desde el club confirmando su deceso.

«Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor», añadieron.

Así despidió el fútbol argentino a Miguel Ángel Russo

Como técnico, Russo dirigió 16 clubes en 8 países distintos. En ese rol, obtuvo 7 títulos nacionales y 1 internacional en Argentina.

Desde Estudiantes de la Plata lamentaron la pérdida de Russo, quien jugó en el club: «Hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución».

«Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central», lamentó el club rosarino, en el cual dejó un legado con la obtención de la Copa de La Liga.

Desde Racing también publicaron un comunicado por el fallecimiento de su ex DT: «Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados».

El club San Lorenzo despidió a Russo como una «leyenda del fútbol argentino» y envió un mensaje a sus familiares.

«Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005», publicó Vélez Sarsfield.

«Profundo dolor», lamentó el Granate para despedir al ex DT, quien tuvo dos periodos en el club y logró ascender al equipo a Primera División: «Miguel, por siempre y para siempre en nuestros corazones».

No solamente los equipos en los que se involucró Russo lo despidieron, sino que el resto del fútbol argentino también lamentó su partida.

«River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT», publicó el club Millonario.

«Protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas», destacó Independiente en sus redes sociales.

Murió Miguel Ángel Russo: qué le pasó al director técnico de Boca Juniors

El mundo del fútbol argentino se vio conmovido este miércoles al conocerse la muerte de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, luego de varias semanas en las que su salud fuera noticia ya que tuvo que ser atendido por personal médico tras el agravamiento de su cuadro.

En las últimas horas, Boca Juniors había emitido un comunicado oficial sobre la salud de Miguel Ángel Russo, donde se indicaba que:

«Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento«.

Miguel Russo enfrentó un cáncer de próstata, que se le había diagnosticado en 2017, que se trasladó a la vejiga. Recientemente, se le había diagnosticado una infección urinaria que se sumó a un cuadro de deshidratación, por lo que dejó la dirección de Boca temporalmente.