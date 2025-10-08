Murió Miguel Ángel Russo: tristeza en el mundo del fútbol y dolor en Boca Juniors

Murió Miguel Ángel Russo. El mundo del fútbol y Boca Juniors están de luto por el fallecimiento de su director técnico, quien ha muerto a los 69 años en un contexto de profunda preocupación por su salud. El entrenador, referente de la Copa Libertadores 2007, padecía una recaída en la enfermedad de base que minó su estado en las últimas semanas.

El entrenador falleció en su casa producto de un paro cardíaco. Lo hizo acompañado por su familia luego de varios días de una internación domiciliaria.

Las autoridades de Boca Juniors habían emitido un reciente comunicado informando que Russo se encontraba bajo «internación domiciliaria con pronóstico reservado«. Un doloroso final para un querido campeón.

Murió Miguel Ángel Russo: qué le pasó al director técnico de Boca Juniors

El mundo del fútbol argentino se vio conmovido este miércoles al conocerse la muerte de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, luego de varias semanas en las que su salud fuera noticia ya que tuvo que ser atendido por personal médico tras el agravamiento de su cuadro.

En las últimas horas, Boca Juniors había emitido un comunicado oficial sobre la salud de Miguel Ángel Russo, donde se indicaba que:

«Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento«.

Miguel Russo enfrentó un cáncer de próstata, que se le había diagnosticado en 2017, que se trasladó a la vejiga. Recientemente, se le había diagnosticado una infección urinaria que se sumó a un cuadro de deshidratación, por lo que dejó la dirección de Boca temporalmente.

Murió Miguel Ángel Russo: su extensa carrera deportiva

Más de 30 años como jugador y entrenador destacaron a Miguel Ángel Russo en el mundo deportivo argentino y del mundo, iniciándose en Estudiantes de la Plata y terminando como director técnico de Boca Juniors, un pueblo al que conquistó con su estilo y sus resultados.

Como técnico, Russo dirigió 16 clubes en 8 países distintos. En ese rol, obtuvo 7 títulos nacionales y 1 internacional en Argentina: la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, uno de los logros más importantes de su carrera.

Como futbolista, se desempeñó como mediocampista defensivo, destacándose como líder y capitán del equipo. Jugó en el período 1975 a 1988, tiempos del Campeonato Metropolitano y del Campeonato Nacional.