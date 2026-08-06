La UEFA endureció su postura frente a la FIFA y desestimó las disculpas de Infantino

La tensión entre la UEFA y la FIFA sumó un nuevo capítulo este jueves. Después de que Gianni Infantino enviara una carta a las federaciones admitiendo errores en la elaboración y comunicación del proyecto FIFA Forward Enterprise, la confederación europea dejó en claro que no modificará su posición y rechazó que el pedido de disculpas alcance para cerrar el conflicto.

En un comunicado distribuido a medios europeos, la UEFA sostuvo que el respaldo expresado por personas vinculadas al presidente de la FIFA «no cambia nada» respecto de las objeciones planteadas por las asociaciones nacionales del continente. El mensaje apuntó directamente al liderazgo de Infantino y a la manera en que se impulsó la iniciativa.

Además, la organización presidida por Aleksander Ceferin recordó que sus federaciones habían fijado condiciones muy concretas para mantener su participación en las competencias de la FIFA. Entre ellas, exigieron la retirada definitiva de las propuestas de privatización de los principales torneos internacionales y garantías de que un proyecto similar no volverá a presentarse.

El plan impulsado por la FIFA buscaba incorporar inversores privados a los negocios comerciales vinculados a los Mundiales y otras competencias de primer nivel. La propuesta contemplaba la venta de una participación minoritaria a fondos de inversión, con una valuación estimada en 20.000 millones de dólares y una recaudación potencial de hasta 4.200 millones, aunque la FIFA conservaría el control deportivo y la mayoría accionaria.

Sin embargo, la iniciativa encontró una fuerte resistencia de confederaciones, federaciones nacionales, futbolistas y distintos sectores del fútbol internacional. Ante ese escenario, Infantino decidió retirar el proyecto pocos días después de haberlo presentado y este jueves ofreció disculpas durante una reunión de emergencia realizada en Rabat, Marruecos.

Pese a ese gesto, la FIFA también defendió públicamente «la integridad, el buen gobierno y el debido proceso» de su conducción. La respuesta de la UEFA indica que el conflicto está lejos de resolverse y que la desconfianza hacia el presidente de la FIFA continúa siendo uno de los principales focos de tensión en la política del fútbol mundial.