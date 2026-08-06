La FIFA pidió disculpas por querer proyectar la privatización de las competiciones mundiales

La FIFA rectificó su postura y pidió perdón por querer proyectar el FIFA Forward Enterprise (FFE), empresa que pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados, aunque advirtió que no tolerará «ningún ataque» a su integridad y tomará todas «las medidas necesarias» para defender su reputación.

«Se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar por que no vuelvan a producirse», indicó el organismo.

En un comunicado de prensa, el máximo ente del fútbol mundial explicó que no pretendían excluir del proceso al Consejo de la FIFA y a las federaciones que lo integran y admitió que éste «debería haberse gestionado de otra manera» y que también se cometieron errores «tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación».

🔴 La FIFA pide disculpas por la controversia en torno al fallido plan de privatización.



La dirección de la FIFA presentó este miércoles una disculpa tras la polémica generada por su apertura a los inversores privados.



En un comunicado, la FIFA reconoció que "se han cometido… pic.twitter.com/Qoxns9TO4R — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 5, 2026

«Tras el retiro del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos. Si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA», añade la nota.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario general, Mattias Grafström, y miembros de su Junta Directiva asistieron a la reunión, en la que los debates se centraron «en la necesidad de mejorar los procesos tras la retirada de la propuesta FIFA Forward Enterprise».

«En este sentido, la alta dirección de la FIFA confía plenamente en que los resultados de la reunión de hoy fortalecerán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los grandes eventos y desafíos que se avecinan de manera unida y transparente, al tiempo que continuamos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo», añade el texto.