Lanús y Atlético Mineiro definen la final de la Copa Sudamericana por penales

Luego de unos parejos 120 minutos en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Lanús y Atlético Mineiro igualaron 0-0 y la final de la Copa Sudamericana se definirá por penales.

En el primer tiempo extra, el Galo fue superior físicamente y generó dos chances claras de gol. Una la atajó Nahuel Losada y la otra se fue rozando su palo derecho. Lanús intentó contragolpear, pero le faltó precisión en los últimos pases.

El segundo tiempo del alargue fue más equilibrado, aunque a los 110′ Atlético Mineiro recuperó una pelota en la mitad de la cancha y, con dos pases, quedó mano a mano frente a Losada, que realizó una atajada increíble para mantener con vida al Granate.

Ahora, todo se define desde los doce pasos.

Hicieron tablas en los 90

El primer tiempo comenzó con imprecisiones de ambos lados, haciéndose notar los nervios por disputar un partido de tal magnitud. Sin embargo, el equipo de Jorge Sampaoli se acomodó rápidamente e hizo sufrir al Granate.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino no podían salir del asedio del Galo e intentaron lastimar de contra, pero sin eficacia. Atlético Mineiro encontró en un tiro libre su chance más clara: Bernard le dio una rosca tremenda y la pelota se estrelló contra el segundo palo.

ERA UN GOLAZO



El angulo le dijo que no a Bernard ❌⚽pic.twitter.com/1TczHwTY6M https://t.co/JrFaWKFk87 — Liga 🏟️ (@LigaARG_) November 22, 2025

El segundo tiempo comenzó más parejo, con el Grana intentando posicionarse en campo rival. Sin embargo, los brasileños no cedieron protagonismo y el partido se volvió de ida y vuelta, aunque sin situaciones netas para ninguno de los dos. Marcelino Moreno fue el que más buscó en el equipo del sur bonaerense, mientras que el paraguayo José María Canale se mostró imperial en la defensa, ganando muchos duelos.