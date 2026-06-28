Estados Unidos bombardeó a Irán tras ataque en el estrecho de Ormuz: «Completar militarmente el trabajo», amenazó Trump

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña, ejecutando una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta a la acción de un dron atribuido a Teherán.

Las ofensivas norteamericanas contra el territorio de Irán, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, provocaron una inmediata escalada de violencia en la región.

Donald Trump acusó a Irán de violar la tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a acusar este sábado a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con sus ataques, hasta el punto de que la República Islámica «dejará de existir».

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como radares costeros iraníes, en respuesta a una nueva violación del cese de hostilidades.

«Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito», escribió el mandatario, añadiendo que «si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!».

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes reivindicaron el domingo ataques contra Kuwait y Baréin en represalia por los bombardeos estadounidenses, afirmando en un comunicado que el ejército ideológico de la república islámica «destruyó ocho infraestructuras importantes del ejercito estadounidense en la base Ali al Salem de Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval en el Puerto Salmán de Baréin».

Las fuerzas militares iraníes advirtieron que «toda agresión enemiga, cualquiera que sea su pretexto, incluso contra objetivos insignificantes (…), recibirá una respuesta implacable».

El comunicado de los Guardianes de la Revolución fue divulgado poco después de que el ejército de Kuwait anunciara que el emirato enfrentaba un ataque con «misiles y drones hostiles», mientras que en Baréin se activaron las sirenas aéreas, según el Ministerio del Interior, que llamó a los pobladores a «mantener la calma y dirigirse al sitio seguro más cercano».

Estos ataques contra los dos países del Golfo, ocurridos luego del intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán, pusieron en duda la frágil tregua firmada el pasado 17 de junio.

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