Las Leonas y Los Leones ya tienen rivales para el Mundial de Hockey sobre césped

Las Leonas irán en busca de un podio en el Mundial 2026.

Las Leonas y Los Leones ya conocen a los rivales con los que compartirán sus respectivos grupos en el Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica.

Tras el sorteo realizado en en el emblemático Estadio Wagener de Amsterdam quedó establecido que el seleccionado nacional femenino integrará el Grupo B y tendrá como rivales a Alemania, Estados Unidos y Escocia.

El certamen femenino del Mundial de Hockey sobre césped 2026 se disputará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica y el conjunto nacional jugará la fase de grupos en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Por su parte, Los Leones integrarán el Grupo A y en la fase de grupos que se disputará en la sede del sorteo, en Países Bajos, tendrán como rivales a Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.

El programa de partidos será confirmado este miércoles y la venta de entradas ya está en marcha tanto para los partidos que se jugarán en Países Bajos como para los que tendrán sede en Bélgica.

Los grupos del Mundial de Hockey sobre césped femenino 2026

Grupo A: Países Bajos, Australia, Chile y Japón (en Países Bajos)

Grupo B: Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia (en Bélgica)

Grupo C: Bélgica, España, Nueva Zelanda y Irlanda (en Bélgica)

Grupo D: China, Inglaterra, India y Sudáfrica (en Países Bajos)

Los grupos del Mundial de Hockey sobre césped masculino 2026