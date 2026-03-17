Lionel Messi elogió a los pibes de River: «Idea de juego y jugadores muy buenos»

En el MDA Podcast, Lionel Messi se deshizo en elogios con la Sub-16 de River que se consagró en Miami.

En diciembre de 2025 se disputó en Miami la Messi Cup, un torneo Sub 16 en el que participaron Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

El Millonario se consagró campeón tras derrotar a Atlético de Madrid por 2-0 en la final, con un doblete de Bruno Cabral. El encuentro se disputó en el Chase Stadium, estadio de Inter Miami.

Los pibes de River celebraron en el Chase Stadium tras derrotar al Colchonero por 2-0.

A lo largo del torneo, River empató 1-1 con Barcelona, cayó ante Manchester City y luego goleó 5-1 a Inter. En semifinales, el equipo argentino superó a Chelsea por 3-1 con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Cabral.

Los elogios de Lionel Messi al equipo de sub-16 de River

En MDA Podcast, conducido por Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias, Lionel Messi destacó el rendimiento del equipo juvenil de River Plate durante la Messi Cup. «Hay jugadores que ya destacan por los controles, los perfiles, la lectura de juego y la manera de competir. Nosotros vimos a River, que fue el campeón, y su manera de competir es un poco a lo que estamos acostumbrados en Argentina, que con esa edad ya compitan así», señaló.

«Tenían una idea de juego, jugadores muy buenos que aparecían por todos lados. Incluso tuvo mucha repercusión en Argentina», agregó el capitán de la Selección Argentina.

Por último, Messi también resaltó la mentalidad competitiva de los juveniles: «Jugar el torneo para ganarlo, para competir… Está bueno enfrentarse a eso porque te hace crecer. Saben que está televisado, que tu familia te está viendo, que salen clips en TikTok… Esa exposición también cuenta, y son chicos», sentenció.