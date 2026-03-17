La FIFA publicó un adelanto de «Lighter», la primera canción del Mundial 2026: cuándo se estrena

«Lighter» será la primera canción oficial del álbum del Mundial 2026. El tema es una colaboración entre el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León, y combina rock, country y regional mexicano.

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

El sencillo se estrenará este viernes 20 de marzo en todas las plataformas digitales. Al presentarlo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la canción «marca el tono de todo lo que está por venir«.

La producción estuvo a cargo de Cirkut, quien fue reconocido como Productor del Año en los Premios Grammy 2026. La idea, según la organización, es crear un puente musical entre los tres países que albergarán el campeonato: Estados Unidos, México y Canadá.

La elección de los artistas responde justamente a esa lógica. Jelly Roll es una figura consolidada dentro del rock y el country estadounidense, mientras que Carín León se posicionó en los últimos años como uno de los grandes referentes del regional mexicano.

El título del tema apunta a transmitir una sensación de libertad y liviandad. En el adelanto publicado por la cuenta oficial del Mundial se escucha a Jelly Roll cantar: «Nunca me sentí así de libre antes, estoy arriba y sigo subiendo». Por ahora no se confirmó si Carín León interpretará su parte en español o en inglés, aunque no se descarta que existan versiones en ambos idiomas, algo que ya ocurrió con Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira durante el Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Infantino explicó que el proyecto musical del Mundial 2026 reunirá tanto a artistas consagrados como a nuevas voces de distintas regiones. «Lighter» será apenas el primer paso de una propuesta pensada para acompañar el evento deportivo más importante del planeta también desde lo cultural.

El sencillo estará disponible desde el viernes en plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music y YouTube Music.

Cuenta regresiva para el Mundial

Ya faltan menos de tres meses para la máxima cita del fútbol. México y Sudáfrica serán los encargados de levantar el telón el jueves 11 de junio a las 16 (hora argentina).

En tanto, la Selección Argentina de Fútbol debutará el lunes 16 desde las 22 ante Selección de fútbol de Argelia. La segunda jornada será el domingo 22 a partir de las 14 frente a Selección de fútbol de Austria, mientras que el cierre de la fase de grupos llegará el viernes 27 contra Selección de fútbol de Jordania.