La gran chance de Rincón: San Lorenzo se quedó sin DT antes del cruce por Copa Argentina

A tres días del esperado cruce por 32avos de Copa Argentina entre Deportivo Rincón y San Lorenzo, el Ciclón se quedó sin DT y llega en su peor momento en lo que va del año.

La dirigencia del Cuervo echó a Damián Ayude después de la goleada 5 a 2 que sufrió contra Defensa y Justicia. El técnico de la reserva, Alan Capobianco, dirigirá el viernes contra el León.

El entrenador asumió hoy de manera interina y San Lorenzo espera anunciar un nuevo DT la próxima semana. Con pasado en las inferiores de Morón y Vélez, Capobianco llegó al Ciclón en 2025 para reemplazar a Ayude en reserva.

En lo que va del Apertura, el club de Boedo ganó 3, empató 4 y perdió 3. El ciclo de Ayude terminó con cuatro fechas sin victorias. Antes de la goleada con Defensa, empató tres seguidos.

En ese clima difícil, Rincón intentará sacar provecho para dar el gran golpe. Para el León será su debut en esta temporada ya que tiene fecha libre en el arranque del Federal A de esta semana.

Venta de entradas de Rincón – San Lorenzo

El partido se jugará el viernes a las 21:15 en cancha de Quilmes, con transmisión de TyC Sports. Este miércoles se venderán las entradas, de 10 a 18 horas, en Santa Cruz 237 en Neuquén capital.

La popular tendrá un costo de $50.000 ($40.000 para menores de hasta 11 años) y las plateas $70.000. La organización indicó que no se venderán entradas en boletería el día del partido.