Las Rojas de Neuquén, presentadas en sociedad y listas para la Liga Nacional de básquet

Independiente de Neuquén ajusta los últimos detalles para participar en su primera Liga Nacional Femenina de básquet y el miercoles, en la zona del aeropuerto de la capita, se llevó a cabo la presentación oficial del plantel. El titular de la entidad, Gastón Sobisch, y el entrenador, Marcelo Remolina, encabezaron la conferencia de prensa y ahora solo hay que esperar que la pelota esté en el aire.

La temporada se pondrá en marcha el martes 7 de octubre y será un momento histórico porque habrá duelo de neuquinas, ante Biguá, y con el Ruca Che como escenario. El partido está programado para las 20:30 y se espera una multitud.

Esta doble presencia en la elite es inédita para la provincia, porque hace un par de temporadas estuvo Pacífico y más atrás en el tiempo, Independiente con su equipo masculino. Ahora la ilusión será doble. Será, sin dudas, una gran oportunidad para las jugadoras de la región, que mostraron una notable evolución en los últimos años.

La presentación oficial se realizó en Buenos Caprichos, a metros del aeropuerto. (Cecilia Maletti)

Regresos y refuerzos

A lo largo de la pretemporada, el cuerpo técnico que lidera Romolina, junto a su asistente Darío Coronel y los preparadores físicos Gabriel Del Egido y Nadina Sosa, se conformó el plantel definitivo. Estaba la base que jugó el Regional y luego fue tiempo de regresos y retornos. Laila Raviolo y Julieta Tell, las perimetrales del título en el Federal 2024, y las internas Julieta Ibarra y Josefina Cortes, son las jugadoras que asoman como piezas vitales en esta experiencia de Liga Nacional.

El plantel tiene una mecla de experienca y juventud, con alta cuota neuquina. (Cecilia Maletti)

Del último Regional siguen Iara Parra, Guadalupe Demarsico, Valentina Mendoza, Lourdes Briones, Valentina Canales, Clara Remolina, Hanna Quintero, Abril Fernández y Maia Grittini, todas con muchas chances de sumar minutos en la elite del básquet nacional.

El fixture de Independiente

Octubre

7/10 vs. Bigua (visitente, en el Ruca Che)

9/10 vs. Ferro (visitante)

10/10 vs. Unión Florida (visitante)

16/10 vs. Lanús (visitante)

17/10 vs. El Talar (visitante)

21/10 vs. Obras Sanitarias (local)

22/10 vs. Berazategui (local)

27/10 vs. Rocamora (visitante)

29/10 vs. El Talar (local)

Noviembre

1/11 vs. Ferro (local)

2/11 vs. Unión Florida (local)

10/11 vs. Rocamora (local)

11/11 vs. Lanús (local)

17/11 vs. Obras Sanitarias (visitante)

18/11 vs. Berazategui (visitante)

25/11 vs. Bigua (local)