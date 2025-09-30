A llenar el Ruca Che: se viene el histórico debut de Independiente y Biguá en la Liga Nacional

Se viene un momento histórico para el deporte neuquino. Independiente y Biguá debutarán en la Liga Nacional Femenina de básquet y la primera función, como no podía ser de otra manera, será en el estadio Ruca Che. El partido se disputará el martes 7 de octubre, en horario a confirmar, y los dos equipos buscarán empezar de la mejor manera su camino en la elite.

Las Rojas obtuvieron su pasaporte en la Liga Federal 2024, que ganaron de manera brillante, y tuvieron que esperar un año para tiener su primera experiencia nacional. En el caso de las Bigualas, ganaron el Regional 2025 que se disputó entre julio y agosto, y también se embarcaron en este proyecto nacional.

Será una competencia histórica, con la presencia de 18 equipos y las neuquinas estarán en la Conferencia Sur con Ferro, Unión Florida, Lanús, El Talar, Obras Sanitarias, Berazategui y Rocamora, todas referencias del básquet femenino. Ahí, en ese ruido, estarán las neuquinas, que serán dirigidas por Marcelo Remolina (Independiente) y Rubén Jaime (Biguá).

El 14 de septiembre, unas 3.000 personas vieron el clásico del PreFederal. (Archivo Matías Subat)

Nombres de selección

Agustina Jourdheuil fue la carta ganadora para llegar a la Liga Nacional, Biguá logró sostenerla en el plantel y será, sin dudas, la pieza fundamental en el equipo. Viene de un gran torneo Regional en el que promedió 17,5 puntos y 12 rebotes. También se sumaron Charo Lertora (ex Pacifico y Ferro), Ornella Tarchini ( ex Quimsa) y la experimentada Julia Centurión (ex Riachuelo), que se sumaron a Maitena Merino, Camila Gutierrez y Sofia Peña. Desde la dirigencia de la costa avisaron que no se retiraron del mercado.

En Independiente también se dieron regresos importantes, como Laila Raviolo (Berazategui) y Julieta Tell (Riachuelo), quienes conformaron la media cancha en la conquista Federal del año pasado. Se suman a Josefina Cortes, quien llega desde la liga de Chile, y Julieta Ibarra, de Instituto. Siguen Guadalupe Demarsico, Valentina Mendoza, Lourdes Briones y Valentina Canales.

El Ruca Che, la casa de Biguá e Independiente

El 7 de octubre y el 25 de noviembre son las fechas para marcar en el calendario. Serán los duelos entre los equipos neuquinos y jugarán en el Ruca Che, que fue remodelado por sus 30 años y ya vivió una fiesta con el clásico entre Independiente y Pacífico, disputado el 14 de septiembre pasado.

La idea es que el gigante del barrio San Lorenzo sea la casa para los dos equipos a lo largo de toda la Liga Nacional Femenina, aunque también piensan que jugar algunos partidos en sus estadios, especialmente las Rojas en La Caldera, a partir del 2026. Por lo pronto, el primer partido de la temporada, con el histórico debut de Independiente y Biguá será en el Ruca y habrá que llenarlo.