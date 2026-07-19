Las similitudes entre la final de hoy y la disputada por Argentina en Italia 90′

El árbitro Edgardo Cosedal, todavía es recordado por los argentinos por el polémico arbitraje en la final del 90' ante Alemania.

La dolorosa caída de hoy ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 nos remonta a sucesos similares a los acontecidos en el cruce decisivo que la Selección Argentina afrontó en el Mundial de Italia 90′ ante Alemania.

Más allá de batallar hasta los últimos minutos del alargue, el combinado albiceleste cayó hoy ante España por 1 a 0 y no pudo revalidar la corona lograda en la pasada cita mundialista de Qatar 2022.

He allí la primera similitud con aquel recordado choque final, disputado el 8 de julio de 1990 en el Estadio Olímpico de Roma, que dejó sin chances al combinado dirigido por Carlos Bilardo de poder obtener el bicaampeonato, tras el título de México 86′.

La entrega de medallas de Italia 90 por el segundo puesto de Argentina. Transmisión de la época de ATC. La tristeza de Diego conmueve. No le da la mano a João Havelange pic.twitter.com/rLLtF6kLyj — RaroVHS 📼 (@RaroVHS) July 19, 2026

La segunda semejanza naturalmente tiene que ver con el resultado final, el 1-0. Aunque ante los germanos, el equipo que encabezaba Diego Armando Maradona cayó en los 90 minutos del tiempo regular y no en alargue.

Hilando más fino, otro aspecto común puede encontrarse en el sufrido y trabajado camino previo del equipo albiceleste hasta la final. Aquella Selección padeció lesiones, cambios constantes y no brilló futbolísticamente, cayendo incluso en el debut ante Camerún.

Si bien el plantel de Lionel Scaloni recién pierde un partido en la última participación, la llegada a la final tuvo en el medio partidos sufridos y permanentes cambios obligados por situaciones físicas de los jugadores.

Más allá de las comparacionees y la historia, lo de hoy, como dijo Scaloni, «también es un triunfo».