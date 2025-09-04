Lautaro De la Iglesia, el neuquino que se muestra en las ligas mayores de Europa



El piloto neuquino Lautaro De La Iglesia aprovechó el receso entre el cierre de la etapa regular y la continuidad del certamen del Turismo Carretera, para concretar una experiencia única: un día completo de pruebas en el trazado italiano de Cervesina, lugar del reconocido circuito Tazio Nuvolari, junto al equipo Audi Sport Italia.

A bordo de un Audi R8 GT3, auto que compite en el Campeonato Italiano de GT Sprint, De La Iglesia completó una extensa tanda de entrenamientos enfocados en conocer la respuesta del auto y adaptarse a las exigencias de un trazado muy técnico.

El neuquino, a fondo, por una de las curvas del circuito Tazio Nuvolari. (Instagram)

Lautaro, «feliz por esta nueva experiencia»

“Vine a probar un auto a Cervesina con el equipo Audi Sport. El ensayo fue muy bueno; el autódromo es técnico y, por suerte, logramos registros que nos dejaron conformes. Estoy feliz por esta nueva experiencia, porque es un auto GT3 con mucha carga aerodinámica. Realmente contento: nunca había manejado algo que fuera tan rápido”, dijo Lautaro tras bajarse del R8.

El vínculo entre Audi Sport Italia y los pilotos argentinos no es nuevo. En la actualidad, la estructura cuenta también con el bonaerense Nazzareno Nano López, como representante en la categoría. La prueba del neuquino, más allá del aprendizaje técnico, le abre puertas a futuro y marca un paso importante en su proyección internacional.

Qué se le viene a Lautaro en el resto de la temporada

De regreso al país, Lautro De la Iglesia afrontará el cierre del Turismo Carretera, que empieza su etapa más importante, la Copa de Oro. El neuquino no ingresó en el grupo de los 12 que irán por el título, pero sueña con repetir lo del años, cuando se metió por el sistema de último minuto (UM) que otorga tres plazas. La próxima fecha será en San Luis, el fin de seman del 12 al 14 de septiembre.