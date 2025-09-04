Colapinto y la remera del «futuro»: ¿un guiño para su continuidad en Alpine?

Luego de una muy buena actuación en el Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto ya está en Italia para correr en el circuito en donde todo empezó: Monza. Hace poco más de un año, el piloto argentino debutó en la Fórmula 1 en ese mítico circuito y este fin de semana buscará ratificar esa mejoría que tuvo el domingo pasado, cuando estuvo muy cerca de sumar su primer punto en la temporada.

Antes de la fecha de Países Bajos, las dudas sobre la continuidad del piloto de Pilar en la Máxima se multiplicaron, pero todo cambió en las últimas horas. Incluso, una imagen en la zona de boxes de Alpine en Manza, ilusionó a los seguidores de Franco. ¿El motivo? posó con una remera y la leyenda «From Future (del futuro)».

Si bien esto no asegura nada, la palabra futuro, esa que se escuchó muchas veces antes de Países Bajos con malas vibras, ahora cambió, aunque la realidad es que la escudería sacará esa indumentaria especial en colaboración con la marca francesa. En la remera está estampado el auto con el que corre Franco cada fin de semana en la Fórmula 1.

¿Cuádo saldrá a la venta la remera del «futuro» de Colapinto?

La remera que lució Colapinto saldrá a la venta el 8 de septiembre y se podrá conseguir en la página de From Future. Seguramente los fans saldrán a buscarla y no tardará en aparecer el cartel de «agotada». Habrá que ver si en las próximas horas se clarifica ese futuro para Franco, que todavía tiene que demostrar sus cualidades en lo que resta de la temporada.

De movida, ya hizo cambiar de opinión a Flavio Briatore, quien antes de ir a la carrera de Zandvoort, había afirmado: “Quizá nos equivocamos en elegirlo siendo tan joven”, declaró el italiano. Colapinto se sintió tocado y metió su mejor producción del año. Ahora tratará de confirmarlo. Y ahí sí podría pensar en un «futuro» más alentador.

El cronograma de Monza

La actividad en Monza comenzará el vienes 5 de septiembre, con dos sesiones de entrenamiento (la primera de 8:30 a 9.30 -Paul Aron estará en el auto de Colapinto- y la segunda de 12 a 13). El sábado se llevará a cabo la FP3, desde las 7:30.

Ese mismo sábado, a partir de las 11, se realizará la clasificación que definirá el orden de salida para la carrera. El domingo 7, a las 10, el semáforo se pondrá en verde y arrancará una nueva edición del Gran Premio de Italia.