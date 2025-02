Lautaro Martínez, en la mira: podría ser sancionado en Italia y se perdería varios partidos

Lautaro Martínez atraviesa un momento de incertidumbre en el fútbol italiano: la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) lo investiga por supuestas expresiones blasfemas durante la derrota del Inter ante Juventus el pasado 16 de febrero. De confirmarse, el delantero argentino podría recibir una suspensión en la Serie A y una multa económica.

El incidente habría quedado registrado en imágenes y audios analizados por el tribunal disciplinario de la FIGC. Según medios italianos, la fiscalía deportiva ya cuenta con pruebas suficientes para sancionar al goleador argentino, aunque todavía tiene la posibilidad de apelar o llegar a un acuerdo para reducir su castigo.

En medio de la controversia, Lautaro negó las acusaciones y se mostró molesto por la situación: «Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino», afirmó en declaraciones a la prensa.

El caso del delantero no es el primero de este tipo en Italia. En los últimos años, otros futbolistas como Gianluigi Buffon y Manuel Lazzari fueron sancionados por expresiones similares. La Serie A tiene una normativa estricta sobre blasfemia en el campo de juego, lo que hace que este tipo de situaciones se sigan con lupa.

Por su parte, Inter sigue de cerca el proceso, ya que la posible suspensión de su capitán llegaría en un momento clave de la temporada. Con 56 puntos, el equipo dirigido por Simone Inzaghi lidera la Serie A con solo un punto de ventaja sobre Napoli, su principal perseguidor.

Además, este sábado ambos equipos se enfrentarán en un duelo directo que podría definir la recta final del campeonato.