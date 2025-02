Deportivo Roca repudió la polémica resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad: «No podemos permitir que se naturalice»

En un anexo, el Gobierno Nacional había decretado que las personas con discapacidad sean clasificadas como «idiotas», «imbéciles» o «débiles mentales». Ante esto, el Departamento de Discapacidad de Deportivo Roca emitió un comunicado donde rechazó el uso de los términos.

La Resolución N°187/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo baremo para la evaluación médica de invalidez destinada a otorgar Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, pero los términos utilizados en un anexo fueron fuertemente criticados. En la zona, el Departamento de Discapacidad del club Naranja plantó su postura al respecto.

«El Departamento de Discapacidad del Club Social y Deportivo Roca manifiesta su absoluto rechazo a la reciente utilización de términos arcaicos y ofensivos en documentación oficial del Gobierno Nacional para referirse a personas con discapacidad», así inició el comunicado.

Luego señaló que el hecho «representa un grave retroceso en materia de derechos, desconociendo décadas de lucha de las propias personas con discapacidad, sus familias y el respaldo de la ciencia, así como los avances reconocidos por el derecho internacional».

Por último, ratificaron la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. «No podemos permitir que se naturalice un lenguaje que vulnera la dignidad y refuerza miradas discriminatorias ya superadas. Exigimos el respeto irrestricto a los derechos conquistados y reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa e inclusiva», cerró.

La polémica resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

«Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados», señaló la agencia ante las repercusiones.

«La nueva normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad es un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno de Javier Milei ha decretado que las personas con discapacidad sean clasificadas como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales”», había denunciado el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La polémica resolución no modificará el baremo

«La resolución no sólo endurece los criterios de acceso a las Pensiones No Contributivas (PNC), sino que además reincorpora terminología obsoleta y degradante en la evaluación de personas con discapacidad intelectual. Además de ser un retroceso inadmisible, la normativa viola los acuerdos internacionales«, había advertido la organización.



«Desde la Andis queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta«, explicó la agencia.

«La resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales. Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación», cerró la agencia.