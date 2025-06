Lautaro Martínez palpitó cómo será el cruce con River en el Mundial de Clubes: «Una final»

Apenas unos días después de disputar la final de la Champions League con el Inter y sumarse a la Selección Argentina, Lautaro Martínez ya cambió el chip. Con la caída ante PSG aún fresca, el delantero bahiense ya se encuentra en Los Ángeles para encarar una nueva ilusión: el Mundial de Clubes 2025.

“Entusiasma muchísimo jugar un Mundial a nivel clubes de esta manera. Me recuerda mucho al Mundial de selecciones. Estoy feliz, contento y muy entusiasmado por lo que se va a ver”, declaró Lautaro en una entrevista con la FIFA. El goleador argentino se sumó a los trabajos del equipo italiano que ahora dirige Cristian Chivu, luego de la salida de Simone Inzaghi.

