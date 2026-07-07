Lautaro, pieza clave en la remontada: «En lo personal, fue uno de los partidos más lindos»

Perdió la titularidad, pero ingresó en el segundo tiempo y resultó fundamental para la heroica e histórica gesta de la Selección Argentina hoy en Atlanta, revirtiendo el 0-2 y ganándole a Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Para Lautaro Martínez no fue un partido más. Aún siendo suplente, su participación fue clave para dar vuelta el resultado, ayudando en la presión ofensiva, generando situaciones y, concretamente, asistiendo a Enzo Fernández para el tercer tanto que decretó la victoria.

El delantero de Inter, si bien había marcado de penal ante Jordania, necesitaba un desempeño superlativo para volver a ganarse la confianza de Lionel Scaloni y, por qué no, recuperar la titularidad sobre Julián Álvarez, que hoy no descolló ingresando desde el arranque.

"ACOMPAÑALO, ENZO"@GustavoKuffner lo pidió y Enzo Fernández lo cumplió e hizo el gol agónico de la victoria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PCk1h7ReYn — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

«Fue uno de los partidos más lindos que recuerdo. Y en lo personal también, fue un partido muy especial y quedará para el recuerdo en la familia», comentó el Toro.

«Este equipo no se rinde y lo da todo hasta el final. Las situaciones las habíamos creado pero no podíamos concretar. De tanto intentar y buscar, el arco se abrió. Fue un gran alivio», aclaró el bahiense sobre el resultado final.

Para Martínez, la principal virtud del combinado albiceleste fue la actitud: «Estar con un resultado así, faltando tan poco y ante un rival que nos sometió y nos jugó mucho físicamente fue durísimo. Dimos otra prueba de carácter, humildad y sacrificio. Es lo que todos tenemos».

Y por último, unos elogios al astro Lionel Messi: «Verlo a Leo correr como lo hace y superarse cada día, es increíble y motivante para todos. Se lo merece porque es nuestro guía y el que nos lleva a todos. Vamos a darlo todo, pero sobre todo por él«, cerró.