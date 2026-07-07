El Gobierno apunta a la economía para consolidar la chance de reelección de Javier Milei

El plan del Gobierno para llegar fortalecido a la carrera por la reelección.

El gobierno nacional apuesta a un sostenido repunte de la economía, para desde allí hacerse fuerte en el plano político de cara a consolidar las aspiraciones de reelección de Javier Milei.

La apuesta de Javier Milei: hacer de la economía el motor de su reelección

“El año que viene el Presidente va a arrasar porque la economía se va a llevar puesta a la política”, fue una de las frases que acuñó hace pocos días el ministro de Economía, Luis Caputo, y se convirtió en un rumbo unificador dentro de la Casa Rosada.

Dólar bajo control, inflación a la baja y poder adquisitivo de los salarios en recuperación son los tres aspectos en los que estará el foco del Gobierno para convencer a la ciudadanía de que La Libertad Avanza es digna de un nuevo período presidencial.

De hecho, la estrategia quedó plasmada en las dos conferencias de prensa que ofreció el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en las que utilizó entre 30 y 40 minutos para describir la herencia recibida en materia económica y destacar los logros de la gestión, además de inundar su relato con anuncios ya realizados.

El plan del equipo económico sobre el dólar fue expuesto en el programa financiero que acaba de presentar.

La estrategia para cubrir los pagos de deuda en dólares de este año y 2027 fue bien recibida por los mercados y el riesgo país cedió un escalón más hasta quedar al límite de perforar los 400 puntos (409 al cierre del martes). Si bien la tendencia es auspiciosa y le da una opción de financiamiento más al Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que no es un “objetivo” emitir deuda con legislación extranjera.

Incluso, hasta los economistas más críticos del gobierno libertario admitieron que el plan es consistente, al marcar diferencias tangenciales, pero que no hacen al fondo del plan.

Al mismo tiempo, las previsiones de las consultoras privadas ven un dólar en calma hasta fin de año, según la última publicación del Banco Central. El relevamiento que realiza todos los meses la autoridad monetaria, este mes contó con 44 participantes y en el promedio estimaron que el dólar cerrará 2026 en $ 1.673, lo que implicaría un alza de 12,5% en el segundo semestre, consistente con la inflación esperada.

Respecto del costo de vida, Caputo aseguró que “seguirá bajando”, aunque se mostró prudente al definir en cuánto y cuándo lo hará.

Milei había pronosticado que en agosto de este año la tasa de inflación empezaría con “cero”, pero el desbarajuste que se produjo en el final de 2025 modificó las proyecciones.

La expectativa más realista es que ese objetivo se alcance en algún momento del primer semestre de 2027.

Las proyecciones de los analistas sugieren que al Gobierno le costará acelerar la baja de los precios. Para los próximos seis meses, la inflación esperada se ubica entre 1,7% y 1,8%. A doce meses, la expectativa es de 22,3%.

Que la inflación profundice el descenso es el tercer elemento clave para el plan de “inflador económico” del Gobierno. Una baja sostenida mejoraría los salarios reales y, si finalmente la realidad está más cerca de los economistas que de las planillas que maneja el Palacio de Hacienda, el panorama no sería tan auspicioso.

De allí que otro foco de atención será cómo se comportará el Gobierno con el cierre de paritarias o con aquellas renovaciones pactadas trimestralmente. En principio, la intención sería no poner demasiadas trabas como sucedió en períodos anteriores y dejar que los acuerdos dejen rendimientos reales positivos.

Como factor adicional, otro de los objetivos a seguir es la disminución de la tasa de interés, lo que permitiría reactivar el crédito para consumo y producción, y también aliviar la situación de los deudores morosos.

La evolución del consumo masivo será uno de los datos importantes a seguir, dado que resulta el fin último de todo el plan que tiene diseñado el Gobierno.

¿Por qué le apuntan a la economía? Porque en la Casa Rosada están convencidos de que una mejora en las condiciones de vida elevará al máximo las posibilidades de reelección de Milei, más allá de lo que pueda suceder en cualquier otro aspecto político o institucional. Por ejemplo, sospechas de corrupción como en el caso de Manuel Adorni, o los procesos judiciales por la ANDIS, o $LIBRA.

Si se llega al primer trimestre de 2027 con fortaleza económica, el Gobierno entiende que también podrá plantearse ante los gobernadores de otra manera e incluso podría animarse a plantear batalla con candidatos propios en varios distritos.

Este es un escenario que los gobernadores lo tienen claro, de allí que por estos días pivoteen entre acercarse a Balcarce 50 para no estar alejados del poder central, pero al mismo tiempo no dejan de ver qué pasa en cada terruño.

Corresponsalía Buenos Aires