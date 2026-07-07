Cutral Co: prometieron vigilancia y cámaras de seguridad por el alumno baleado en el Cpem 6

Una semana después del hecho donde un adolescente resultó herido por otro de un disparo en el Cpem N° 6 de Cutral Co, se avanzó en las medidas a aplicar cuando retomen las actividades escolares que siguen suspendidas. La ministra de Educación, Soldad Martínez estuvo con la comunidad educativa y comprometió personal de guardia, la instalación de un hall frío y las cámaras de seguridad en los espacios comunes. Mientras, continúa la tarea con un equipo interdisciplinario para abordar la temática.

Las clases todavía no se retomaron desde la jornada del hecho. Ya hubo reunión con los padres del curso donde concurren los dos alumnos involucrados. A esta escuela asisten 830 alumnos.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, arribó junto a funcionarios del Consejo Provincial de Educación, para encabezar un primer encuentro con las familias del estudiantado en general. Desde el distrito escolar II, su director Sergio Iril se sumó a la reunión junto al equipo directivo y desde el ámbito judicial, lo hizo el defensor de la Niñez y Adolescencia, Lautaro Arévalo. El gremio docente, Aten, también acudió.

A las demandas que plantearon los asistentes la necesidad de vigilancia, la instalación de detector de metales y la necesidad del apoyo terapéutico para los alumnos del curso involucrado y para los casos de bullying que sostienen existe en el establecimiento.

Al término, la funcionaria provincial especificó que estará asegurada la guardia permanente en el edificio escolar. Al mismo tiempo se ejecutará el llamado hall frío -espacio para identificar a las personas antes de ingresar al resto de las instalaciones- y se instalarán las cámaras de seguridad en los ingresos y en los espacios comunes.

En cambio, sobre la colocación de un detector de metales no hubo una respuesta positiva en lo inmediato. Está en análisis aunque no es un resorte de solución sobre el que las autoridades quieran avanzar, a pesar de la insistencia de las familias.

Está prevista una reunión con el alumnado del curso que se vio afectado en primer término y se avanzará con el equipo interdisciplinario para analizar qué estrategias se adoptarán. La actividad escolar continúa suspendida, según se confirmó oficialmente desde el propio establecimiento. No hay confirmación que se reanuden las clases antes del receso invernal.

El gremio Aten participó de la reunión

El sindicato de los docentes neuquinos, Aten, tuvo participación en el encuentro, a través de la dirigentes de la conducción local y representantes provinciales. «Frente a una situación de tanta complejidad, reafirmamos la importancia de seguir construyendo espacios colectivos de diálogo, análisis y trabajo conjunto», expresó el gremio.

Entendieron que a través de esa vía se podrá abordar lo ocurrido para avanzar en las respuestas para la comunidad educativo en su conjunto.