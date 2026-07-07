Alerta roja por lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 8 de julio: los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por lluvia, nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este miércoles 8 de julio. El pronóstico por fuertes precipitaciones escala de «amarillo» a «rojo», según las localidades.

Según el parte oficial del organismo nacional, la alerta roja implica «lluvias fuertes y persistentes», con posibles valores de acumulación entre 60 y 150 milímetros, dependiendo la zona. «No se descarta que en las zonas más elevadas la precipitación sea en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada», acotaron.

Desde el SMN explicaron que este nivel significa que los fenómenos meteorológicos tienen «potencial de provocar emergencias o desastres».

Mapa de alertas del SMN para este miércoles 8 de julio.

Después, con respecto a la alerta naranja, estimaron que las lluvias pueden tener valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, y aclararon que se espera que en las zonas más altas el fenómeno ocurra en forma de lluvia y nieve mezclada.

Por último, la alerta amarilla apunta a valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

Alerta por lluvia en Río Negro: las zonas afectadas y los peores horarios

Según precisó el SMN, las zonas que estarán bajo alerta roja durante la madrugada, luego en alerta naranja en horas de la mañana y finalmente en alerta amarilla durante la tarde son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por su parte, las partes que estarán bajo alerta amarilla durante la madrugada, después se elevará a «naranja» por la mañana y luego volverá a amarillo por la tarde son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Por su parte, estarán bajo alerta amarilla por lluvia desde horas de la mañana hasta la noche inclusive:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.



En donde la alerta amarilla por lluvia rige desde la tarde hasta que culmine la jornada es:

Costa de San Antonio.

Por último, estarán bajo alerta amarilla por lluvia sólo por horas de la mañana en:

Este de El Cuy.

General Roca.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Alerta por lluvia en Neuquén este miércoles 8: los peores horarios

En Neuquén, las zonas que estarán bajo alerta roja por lluvia durante la madrugada, luego en «naranja» por la mañana y en «amarilla» por la tarde son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Las que estarán bajo alerta naranja durante la madrugada y la mañana, y después bajo en «amarillo» por la tarde son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Las zonas bajo alerta naranja durante la madrugada, y después en «amarillo» por la mañana y la tarde son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana y la tarde de este miércoles son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por último, las zonas bajo alerta amarilla por lluvia únicamente durante la mañana son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Alerta por nieve en Río Negro y por viento en Neuquén para este miércoles 8 de julio

En Río Negro, el SMN también emitió alerta amarilla por nieve. Según el parte, se esperan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 10 y 15 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», describieron.

La alerta regirá únicamente en horas de la noche de este miércoles 8 de julio en:

Bariloche.

Cordillera y meseta de Pilcaniyeu.

Cordillera y meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Por su parte, del lado neuquino además de la lluvia también emitieron alerta amarilla por viento. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, detalla el parte.

Las zonas que estarán las 24 horas bajo alerta por viento en Neuquén son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Cordillera y Sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.





Por último, estarán bajo alerta únicamente durante la tarde: