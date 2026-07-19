Leandro Paredes, descontrolado post partido: tomó del cuello a Eric García y derribó a Gavi

Con toda la impotencia a cuestas tras la dolorosa derrota de la Selección Argentina ante España por 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo, el mediocampista Leandro Paredes perdió la compostura y reaccionó en medio de los festejos españoles.

Mientras algunos jugadores de La Roja festejaban la obtención de su segunda corona mundialista, el jugador de Boca Juniors, todavía con las pulsaciones por el cielo por el partido, no pudo contener la ira ante algunos cánticos provocativos de los nuevos campeones.

La televisación oficial tomó el momento preciso en que Paredes irrumpió entre los festejos y tomó del cuello a Eric García, sin percatarse de la presencia de uno de los jueces del encuentro a escasos metros.

Intuyendo que algo podía suceder, considerando la picardía con la que se jugó el encuentro, el propio Lionel Scaloni intervino rápidamente y separó al jugador español hacia un costado, al tiempo que Thiago Almada intentaba contener a Gavi, que, luego de observar esa acción, quiso golpear a Paredes.

Eso no hizo más que enfurecer aún más al volante argentino, que se lanzó encima del jugador de Barcelona, tirándolo al piso y enrostrándole el brazo por su cara. Por suerte, el episodio no pasó a mayores y la celebración pudo hacerse en paz.

Más allá de haber sucedido ya sin la pelota en disputa, estas agresiones de Paredes fueron informadas por el árbitro Slavko Vinčić y terminó siendo expulsado con la final de la Copa del Mundo ya concluida.