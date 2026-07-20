¿A cuánto cotiza el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este lunes 20 de julio 2026?

El mercado de cambios en Argentina inaugura sus operaciones este lunes 20 de julio 2026, incursionando en el tramo final del mes bajo una sintonía de marcada estabilidad en sus canales formales de liquidación.

Los últimos balances estadísticos de coyuntura, publicados por el Banco Central (BCRA), confirman que la acumulación regular de reservas internacionales y el superávit financiero consolidado actúan como amortiguadores eficientes, frente a las lógicas presiones corporativas de la temporada.

En este contexto de ordenamiento macroeconómico integral, el dólar oficial minorista funciona como la referencia nominal de la economía real, mientras que los circuitos bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL inician la rueda reflejando una bajísima dispersión técnica.

¿Cuál es la cotización del dólar oficial y el dólar tarjeta en el Banco Nación este lunes 20 de julio 2026?

La cotización regulada por el Estado abre el tablero comercial del Banco Nación (BNA), posicionándose a:

$1.450 para la compra.

$1.500 para la venta.

A su vez, el dólar oficial en su variante «tarjeta» —utilizado obligatoriamente como parámetro para saldar consumos en el exterior y servicios de streaming internacionales— opera unificado en:

$1.950.

Los informes diarios del BNA ratifican que este valor para el dólar oficial minorista sigue proveyendo el horizonte de certidumbre necesario, para evitar descalces en la estructura de costos de las pymes comerciales.

¿Qué tendencia muestran el dólar MEP y el dólar CCL en los mercados bursátiles?

En el segmento de capitales regido por títulos públicos y bonos, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a un promedio plano de:

$1.520.

Paralelamente, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia en las plataformas corporativas a:

$1.570, consolidándose firmemente por debajo de sus techos mensuales previos.

Esta calma coordinada observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL acopla su ritmo al circuito informal, donde el dólar blue abre la semana comercial operando sin variaciones nominales a:

$1.510 para la compra.

$1.530 para la venta.

Análisis técnico de julio 2026: ¿por qué el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL congelaron su volatilidad?

El análisis minucioso de lo que estamos trabajando revela que el comportamiento unificado del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a la rigurosa política de emisión cero coordinada entre el Banco Central y el Palacio de Hacienda.

Los analistas financieros coinciden en que la escasez inducida de pesos obliga a las carteras de las grandes empresas a desprenderse de sus activos en moneda extranjera, para hacer frente a los vencimientos impositivos de la segunda quincena del mes.

Esta absorción sistémica de liquidez, complementada por tasas de interés reales competitivas y un Riesgo País bajo control, desarticuló por completo los incentivos a la cobertura especulativa.

El dólar oficial en Neuquén y Río Negro: ¿a cuánto cotiza en la Patagonia?