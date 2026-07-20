Cipolletti ofrece nuevas propuestas gratuitas para capacitarse laboralmente

Capacitarte es una iniciativa de formación laboral que se despliega en más de 40 localidades. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Cipolletti brindará nuevas propuestas gratuitas orientadas a la formación laboral y al desarrollo de emprendimientos. Por un lado, continúan abiertas las inscripciones al programa provincial Capacitarte 2026 y, por otro, se realizará un encuentro para emprendedores con charlas y espacios de intercambio.

El Gobierno de Río Negro relanzó el programa Capacitarte 2026, una iniciativa de formación laboral gratuita que se desarrollará en más de 40 localidades de la provincia. En Cipolletti, las inscripciones se realizan de manera presencial en la Delegación de Desarrollo Humano, ubicada en Yrigoyen 1047, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30.

Las capacitaciones están destinadas a personas desde los 16 años y tendrán una duración aproximada de cuatro meses. Los cursos disponibles son herrería, soldadura, plomería, tapicería, electricidad, ayudante gasista, marketing digital, electricidad básica, pintor de obra, oficio de mucama, confección de indumentaria, albañilería y streaming.

Según informó el Ejecutivo, las clases se dictarán en distintos Centros de Promoción y Salones Comunitarios de la ciudad. El programa busca ampliar el acceso a la formación en oficios y brindar herramientas que favorezcan la inserción laboral.

Se viene un encuentro de emprendedores para generar nuevas oportunidades

En simultáneo, el martes 28 de julio, de 16 a 20, se llevará a cabo un encuentro gratuito para emprendedores en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos.

La actividad es organizada por la Dirección de Innovación, la Dirección de Capacitación y Empleo y la consultora Impulsar Patagonia. La propuesta incluirá charlas, intercambio de experiencias y espacios de networking con emprendedores y profesionales.

La participación será gratuita, aunque requiere inscripción previa mediante un formulario habilitado por la organización. El objetivo del encuentro es generar vínculos, compartir herramientas y promover nuevas oportunidades para quienes desarrollan o buscan iniciar un emprendimiento.