Boca dio vuelta la página y goleó a Lanús en La Fortaleza con tantos de Ascacibar y Merentiel

El festejo de los jugadores del Xeneize tras el golazo de Merentiel para el 3-0 definitivo.

El equipo de Claudio Úbeda llegaba cuestionado al encuentro ante Lanús. Arrastraba cuatro partidos sin triunfos en el Torneo Apertura (caída ante Vélez en Liniers y empates frente a Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza en La Bombonera) y necesitaba sumar de a tres para recuperar confianza.

Del otro lado estaba el reciente campeón de la Recopa Sudamericana. Incluso, el Xeneize le realizó el tradicional pasillo en reconocimiento a la consagración obtenida frente a Flamengo en el Maracaná. Sin embargo, los pergaminos quedaron en la previa: el desarrollo del juego fue muy distinto.

El arranque fue parejo, con ambos equipos disputándose la posesión. Pero a los 15 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador. Santiago Ascacibar capturó un rebote fuera del área, controló de pecho y sacó una volea que se desvió en José María Canale y descolocó a Nahuel Losada para el 1-0. Fue el primer tanto del «Ruso» con la camiseta de Boca, tras siete presentaciones.

A los 30 minutos cayó el segundo. Tomás Aranda, una de las figuras de la tarde, trazó una diagonal que fue leída a la perfección por Lautaro Blanco: el lateral lo asistió al fondo del área y el juvenil envió un centro venenoso que Losada desvió hacia la posición de Miguel Merentiel, quien de cabeza estableció el 2-0 parcial.

Paredes y Merentiel, para liquidarlo

En el complemento, lejos de conformarse con la ventaja, el Xeneize mantuvo la intensidad. A los 19 minutos, Leandro Paredes mostró toda su jerarquía con un pase de tres dedos que rompió líneas y dejó mano a mano a Merentiel. El uruguayo controló y definió con sutileza, picándola de zurda ante el ex arquero de Belgrano, para sellar el 3-0 definitivo.

GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.



March 5, 2026

El equipo del “Sifón” exhibió su mejor versión del año, con un rendimiento colectivo sólido y varios puntos altos. Aranda volvió a destacarse por su personalidad y desequilibrio, Adam Bareiro aportó sacrificio y juego de espaldas, y Merentiel fue letal en el área.

Del otro lado, el conjunto de Mauricio Pellegrino nunca logró meterse en partido. Sus situaciones más claras llegaron sobre el final, con dos cabezazos de Felipe Peña Biafore, ingresado desde el banco. El Granate sintió las ausencias de Rodrigo Castillo, recientemente transferido a Fluminense, y de Marcelino Moreno, lesionado.

Con autoridad y contundencia, Boca dejó atrás la racha negativa y dio un golpe en La Fortaleza. El próximo miércoles recibirá a San Lorenzo en La Bombonera con el objetivo de reencontrarse con la victoria frente a su gente.