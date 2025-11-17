Leandro Paredes y su versión motivadora en Boca: «Están en el club más grande de América»

Desde el retorno de Leandro Paredes y con el correr de los partidos, Boca cambió su imagen, encontró solidez y cumplió dos objetivos: clasificar a la Copa Libertadores y terminar en el primer puesto del grupo en la zona del Clausura. El campeón del mundo rinde en la cancha, pero además se potenciaron otros jugadores como Milton Delgado y Exequiel Zeballos, canteranos que habían perdido su lugar y son muy cercanos al capitán.

El camino fue complejo, porque en el medio murió Miguel Ángel Russo y el grupo sintió ese golpe. “No fue fácil clasificar a la Libertadores y salir primeros del grupo. Hemos crecido muchísimo”, afirmó Paredes en declaraciones a ESPN Premium.

El volante habló de su rol de líder en el vestuario: “Es confianza y sacarle la responsabilidad a muchos para que puedan disfrutar. Están en el club más grande de América, entonces que puedan disfrutar y yo estar bien es un placer, así que estoy feliz”.

Cautela y banca a Cavani

Además, fue cauteloso a la hora de las chances de Boca, que lleva dos años y medio sin títulos. “Hay que preparar de la mejor manera el partido que viene, que seguramente será muy difícil como todos lo que jugamos”, se limitó a decir.

En el cierre del partido ante Tigre, el capitán le cedió el penal a Edinson Cavani para el segundo gol del partido. “Lo había hablado con Marchesín antes de que cobren el penal, para nosotros es espectacular que él esté en campo, que él esté bien, que tenga confianza. Si convierte es mejor para nosotros”, cerró Paredes.