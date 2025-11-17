ESCUCHÁ RN RADIO
Johnny Depp en la Bombonera: vio a Boca y recibió la camiseta de Juan Román Riquelme

El protagonista de "Piratas del Caribe" estuvo en un palco durante el triunfo de Boca contra Tigre. Tras el partido, el club publicó la foto del encuentro entre la estrella de Hollywood y Juan Román Riquelme, el presidente de la institución.

Redacción

Johnny Depp y Juan Román Riquelme, en la Bombonera. Foto: Boca Juniors.-

La Bombonera tuvo una visita internacional este domingo: el actor estadounidense Johnny Depp estuvo en uno de los palcos para presenciar el partido en el que Boca venció a Tigre, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. La presencia del protagonista de «Piratas del Caribe» en el estadio generó revuelo entre los presentes.

El encuentro de Johnny Depp con Riquelme y la camiseta de Boca

El momento destacado de la visita de Johnny Depp a la Bombonera se conoció después del partido, cuando la cuenta oficial de Boca confirmó el encuentro con Juan Román Riquelme, presidente del club, en redes sociales.

En la imagen, el presidente de la institución xeneize le obsequia al actor una camiseta del equipo. La publicación fue acompañada por el mensaje: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.

El motivo de la visita de Johnny Depp a Argentina

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la presencia de la estrella de cine en el país se debe a la promoción de su última película. En el marco de su agenda, Depp aprovechó la estadía para vivir la experiencia del fútbol argentino en el estadio de Boca, presenciando el triunfo que mantiene al equipo en lo alto de la tabla de posiciones.

Esta visita de alto perfil se produce apenas una semana después de que la cantante Dua Lipa también estuviera en la Bombonera para presenciar el Superclásico.

Con información de Noticias Argentinas.-


